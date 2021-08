Här visar Pernilla Wahlgren och Christian Bauer upp sin kärlek

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Pernilla Wahlgren och Christian Bauer.

Love is in the air!

Här poserar Pernilla Wahlgren och Christian Bauer för första gången tillsammans på Diggiloo-konserten i Stockholm.

Kära och lyckliga är bara förnamnet.

Det var i maj som Pernilla Wahlgren valde att bekräfta romansen med 55-årige försäljningschefen och modellen Christian Bauer för Aftonbladet.

”Jag kan bekräfta det”, skrev hon i ett exklusivt sms.

Även Christian Bauer bekräftade kärleken i ett sms:

”Ja, vi är ett par. Tack för omtanken”, skrev han följt av ett rött hjärta.

Tillbringade tid i Spanien

Efter det har Pernilla Wahlgren lagt ut flera bilder på dem på sociala medier. De har bland annat tillbringat en del av sommaren i Pernilla Wahlgrens Casa Rosa i Marbella i Spanien.

Pernilla har även lagt ut en innerlig kärleksförklaring på Instagram där hon bland annat skrev:

”Han som får mitt hjärta att slå snabbare. Han som ger mig lugn & får mig att känna mig tryggare än nånsin förr. Han som ger mig så mycket kärlek att jag knappt kan hantera det”.

Första gången offentligt

Paret har inte poserat tillsammans i offentliga sammanhang, men ikväll gick Pernilla Wahlgren och Christian Bauer på Diggiloo på Ulriksdals slott där bland andra Jessica Andersson, David Lindgren, Sarah Dawn Finer och Mariette uppträder. De poserade kärleksfullt för fotografen.

På plats i publiken fanns även sonen Benjamin Ingrosso samt före detta svägerskan Jessica Wahlgren med sin blivande man Magnus Norman.

helskärm Jessica Wahlgren med sin blivande man, tidigare tennisproffset Magnus Norman.

helskärm Benjamin Ingrosso på Diggiloo i Stockholm.

