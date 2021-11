Peg Parnevik om att familjen splittrats: ”Det känns så konstigt”

Bor i olika delar världsdelar: ”Hörs nästan varje dag”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Peg Parnevik.

Den sammansvetsade familjen Parnevik bor numera i olika delar av världen.

Peg Parnevik säger att det fortfarande är svårt att ta in att de har sålt huset i Florida.

– Det känns så konstigt, jag tänker på det typ hela tiden.

Det blev en tittarsuccé när familjen Parnevik böjd in kända gäster till sitt lyxhem i Florida, USA, i realityserien ”Parneviks”.

Men tidigare i år sålde Mia Parnevik, 53, och Jesper Parnevik, 56, huset och numera är familjen splittrade runt om i världen.

– Det känns så konstigt, jag tänker på det typ hela tiden. Nu när vi har sålt huset också... det var ändå mitt barndomshem där jag bodde i 25 år, säger Peg Parnevik, 26.

Medan Mia och Jesper Parnevik fortfarande inte har köpt ett nytt hem och har tidigare sagt till Aftonbladet att de ”bor i en resväska” har Penny Parnevik, 24, permanent bosatt sig i Stockholm med sin familj.

Philippa Parnevik, 22, bor just nu i New York i USA och tvärs över landet, i Los Angeles, studerar Phoenix Parnevik, 20.

Peg Parnevik själv bor just nu i Stockholm, men är inte främmande för att bo någon annanstans i världen.

helskärm Mia och Jesper Parnevik framför huset i Jupiter, Florida.

”Inte riktigt landat”

Hon säger till Aftonbladet att det är en konstig känsla att familjen inte har en naturlig samlingspunkt längre nu när huset är sålt.

– Jag tror inte att det riktigt har landat än att vi aldrig ska bo där igen. Vi sa det, att vi inte ens vet var vi ska fira jul. Men det kanske blir i Sverige, om vi inte bestämmer någon helt annan plats.

Trots de långa avstånden säger hon att familjerelationen är fortsatt stark.

– Det bästa med min familj är att vi hörs nästan varje dag, mina syskon är mina bästa vänner och min mamma ringer typ 20 gånger om dagen och när min pappa väl ringer ska vi prata i timmar.

Lägger ner podden med systern

De senaste fem åren har hon och systern Penny Parnevik haft podden ”Pillowtalk” ihop, men i november avslutar de podden med två liveshower.

– Vi är bästa vänner och affärspartners men det är dags att göra något nytt. Jag vill fortsätta podda på något sätt, men om det blir med Penny, något annat syskon eller någon annan, det får vi se, säger Peg Parnevik.

Peg Parnevik är just nu aktuell med ep:n ”What they’ll say about us”.