De ljög om den klassiska platsen i Arizona

Per Bjurman på roadtrip i USA

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Winslow, Arizona.

WINSLOW, ARIZONA. Står i ett hörn i Winslow, Arizona.

Tyvärr ljög Jackson Browne och Don Henley.

Det är inte mycket att se alls.

Så går ju en klassisk textrad i Eagles ”Take it easy”, skriven av Don Henley och hans gode vän Jackson Browne.

”Standing on a corner in Winslow, Arizona – and such a sight to see”.

Följaktligen är ett stopp givet när jag under en liten roadtrip från Vegas till Dallas råkar passera denna i övrigt oansenliga avkrok.

helskärm Jackson Browne.

Jag menar, det är ju det näst bästa låten som någonsin skrivits om att stå i hörn – efter Velvet Undergrounds ”Sweet Jane”, där Lou Reed direkt i öppningen meddelar att han ”Standin’ on a corner, suitcase in my hand” (Johnny Cashs ”Chattanooga sugarbabe” och Leiber & Stollers förträffliga ”Kansas City” kan också nämnas i sammanhanget – liksom givetvis Mauro och ”Sarah”).

Sceneriet är dock en besvikelse. Nu tar jag mig i och för sig aldrig till exakt det gathörn som påstås vara det riktiga, och som faktiskt odödliggjorts med en staty av en snubbe med gitarr, för…tja, stan har inte så mycket mer att skryta med. Men i ett hörn i Winslow står jag, ute vid Interstate 40, och mycket till vy går inte att upptäcka.

Arizona är annars nerlusat med sådana, ingen annan delstat i unionen hänför med lika många spektakulära naturupplevelser. Just detta platta nordöstra hörn är dock ett stycke torrt fnöske, fattigt och renons på…ja, liv.

Så jag hoppar snabbt in i bilen och fortsätter österut längs I-40, in i New Mexico och stolta Navajo Nation, förbi Gallup, skådeplats för några av John Fords bästa westerns, och Albuquerque – metropolen som utgör universums mitt för alla ”Breaking Bad”-fanatiker.

Men jag är fortfarande lite sur på Henley och Browne

Så är det nästan var man än kommer under roadtrips i USA. Överallt väntar platser och miljöer man sett i film och tv-serier, hört om i sånger eller läst om i böcker.

Det gäller i högsta grad även Tucumcari, strax väster om gränsen mot Texas, där jag till sist stannar för natten. Denna utpost längs gamla Route 66 har synts i exempelvis ”För några få dollar mer” och i David Mackenzies fantastiska ”Hell or high water” från 2016.

Men framförallt sjunger Little Feat om Tucumcari i ”Willin’”, den ultimata trucker-låten.

”I've been from Tucson to Tucumcari, Tehachapi to Tonapah. Driven every kind of rig that's ever been made…”

Denna eviga favorit nynnar jag glatt på medan jag sköljer ner resdammet med en kall Lone Star i motellets rustika bar.

Men jag är fortfarande lite sur på Henley och Browne. Att de kunde ljuga om Winslow på det sättet…

ORSAKER TILL EXTAS

• Reacher (tv-serie, Amazon)

– Äntligen en filmad Jack Reacher som gör Lee Childs episke hjälte rättvisa.

• John Mellencamp & Bruce Springsteen – A life full of rain (albumspår)

– Somligt på nya Mellencamp-plattan är väl segdraget, men den här svärtade hymnen med Bruce stoppar tiden ett tag.

• Cincinnati Bengals (fotbollslag)

– Nu håller vi på dem i morgondagens Super Bowl

Publisert: Publicerad: 12 februari 2022 kl. 08.00

