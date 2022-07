Molly Hammar om kärlekslivet: ”Måste ge det minus”

Artisten sätter plus på livet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Livet är på topp – förutom kärleksbiten.

”Så mycket bättre”-aktuella Molly Hammar, 26, sätter plus på livet.

Kärlekslivet:

– Åh. Okej, det börjar bra. Jag måste ge det minus alltså. Jag träffar ingen just nu och jag jobbar bara. Det är inte mitt fokus just nu. Det kanske blir plus fem i slutet av sommaren, jag vet inte. Jag hoppas det.

Karriären:

– Jag är och gör den här fantastiska produktionen just nu, och har en massa fantastiska låtar och känner mig väldigt trygg i det jag gör just nu, säger hon på plats på Gotland under ”Så mycket bättre”-inspelningen.

helskärm Molly Hammar är en av deltagarna i årets ”Så mycket bättre”.

Hälsan:

– Det här är ingen hälsoresa ska jag säga, jag har inte rört på mig så mycket de senaste dagarna men jag har varit extremt aktiv tiden upp till det här och känner att hälsan ändå är bra!

Ekonomin:

– Stadig femma alltså! Ekonomin fem plus, fy fan vad kul att jag gav det! Men jag känner mig trygg. Eller okej så här, fem plus, det är att ta i. Fem plus kanske det är om ett år. Ehm... nej men jag känner mig trygg och det är det viktigaste för mig.

Framtidsplanerna:

– Mycket kul på g, en sommarturné, det här (”Så mycket bättre”) kommer i höst, mycket bra låtar. Jag är pirrig, sjukt pirrig.