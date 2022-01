”Mamma mia”-skådisen vill göra en tredje film

Christine Baranski vill ”ha roligt på en grekisk ö” igen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Skådespelaren Christine Baranski har medverkat i två "Mamma mia"-filmer. Arkivbild.

Christine Baranski spelade den frispråkiga Tanya i ”Mamma mia” och ”Mamma mia: Here we go again”. Nu är hon sugen på att samla ihop Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Julie Walters och hela gänget för en tredje film.

– Om vi kunde åka tillbaka och ha lika roligt på en grekisk ö tillsammans, filma på dagarna och äta middag på någon härlig taverna på kvällarna, tror jag inte att någon skulle tacka nej, säger hon i en intervju med Entertainment Weekly.

Däremot säger hon att det kan bli svårt att lyckas synka alla skådespelares scheman.

Baranski är aktuell i HBO-serien ”The gilded age”. Hon föreslår att HBO kan sammanföra skådespelarna från filmerna på samma sätt som återföreningarna av ”Vänner” och Harry Potter-filmerna.

– Jag har alltid tyckt att det vore kul att träffas igen och filma när vi äter middag, berättar historier och sjunger Abba-låtar. Att filma en riktigt bra utekväll, säger hon.

Publisert: Publicerad: 25 januari 2022 kl. 18.15

LÄS VIDARE