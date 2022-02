Alexander Abdallah ger sitt kärleksliv ett plus

Sätter betyg på livet just nu – och satsar på Hollywood

Kärlekslivet är i botten – men framtidsplanerna får högsta betyg.

Efter premiären av nya Spotify-serien ”De fria” satsar Alexander Abdallah på att pröva lyckan i Hollywood.

– Man måste våga göra det nu när jag kan göra det och inte har en massa saker att förhålla mig till, säger han.

Genombrottet med ”Snabba cash” och ”Thunder in my heart” och Kristallen-priset 2021 har gjort Alexander Abdallah, 28, till en av Sveriges hetaste skådespelare. Inför premiären av Spotifys nya ljuddrama ”De fria” lät vi honom därför sätta plus på livet just nu.

Här är Alexander Abdallahs betyg på...

...hälsan

– tre plus. Jag somnar sent. Men det är väl bara att vända på dygnet så kommer det bli en femma.

...karriären

– En fyra. För femman, då är jag i Hollywood och spelar in. Men en fyra ändå. Jag är nöjd, det har gått bra, jag är inte klar, men jag är nöjd än så länge.

...ekonomin

– Också en fyra.

Det går bra helt enkelt?

– Ja, det går bra. Det kan alltid gå bättre, man är ju girig som människa.

...bostaden

– Det är också en fyra. Jag bor i ett kollektiv med mina bästa vänner som jag också jobbar inom film med, så vi gör allt tillsammans.

...kärlekslivet

– Ett.

Va?

– Jo, men det går inget bra. Jag hittar ingen som jag kan vara med, typ så.

Jag tänker att du ändå måste vara en av Sveriges mest eftertraktade ungkarlar just nu?

– Ja, jo, om det handlar om erbjudanden så hade det varit en femma, men att hitta nån som man klickar med, nej, det är en etta.

...framtidsplanerna

– Fem plus. Det känns bra, det kommer att hända saker.

Är det nåt du vågar berätta om?

– Alltså, jag ska bara röra mig ut, till USA och bo där i två tre månader och försöka fokusera på att få igång nånting där. Men inget konkret.

När ska du åka dit?

– Jag håller på att boka och vänta in lite småsaker, men jag ska nog dit i februari. Man måste våga göra det nu när jag kan göra det och inte har en massa saker att förhålla mig till.

