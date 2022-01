Britney Spears kravbrev till Jamie Lynn Spears

Önskar att hon slagit lillasystern i ansiktet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Konflikten mellan Britney Spears och Jamie Lynn Spears fortgår inför världens ögon.

”Jag var inte stark nog att göra det som borde ha gjorts... att slå dig och mamma rakt i ansiktet”, skriver Britney på Instagram.

Nu har popstjärnan skickat ett kravbrev till lillasystern som kan leda till att rättsliga åtgärder behöver vidtas.

Den ikoniska popstjärnan Britney Spears, 40, har gjort ännu ett utspel. Trots Jamie Lynn Spears, 30, vädjan om att hålla familjekonflikten privat, har Britney skrivit ett långt inlägg på Instagram. Lillasystern hamnade skottlinjen och blev anklagad för att haft en lättare uppväxt än vad hon själv haft.

”Jag har jobbat i hela mitt liv och visste inte hur det var att bli servad av mamma... Att sitta där och få chokladmilkshake med perfekt krossad is med det hemliga sockret medan Jamie Lynn är 12, hon ägnar sig åt tv:n i timmar och sen går ut för att lägga sig på en madrass i poolen... jag är i chock, för detta har aldrig varit mitt liv”, skriver hon.

helskärm Britney Spears.

Britney skriver att ex-pojkvännen Justin Timberlakes familj var det enda hon hade under många år och att hennes egen mamma inte fanns där när det tog slut mellan henne Timberlake.

”Min mamma tog smärtstillande och kunde knappt hålla en konversation i huset för att hon och min pappa hade separerat och hon var mer rubbad än någonting annat”.

Britney avslutar inlägget med:

”... och jag är ledsen Jamie Lynn, jag var inte stark nog att göra det som borde ha gjorts... att slå dig och mamma rakt i ansiktet!!”.

helskärm Jamie Lynn Spears.

Kravbrevet till lillasystern

Britney Spears har, via sin advokat Mathew Rosengart, skickat en varning till Jamie Lynn Spears där Britney kräver att hon inte ska bli negativt omtalad tillsammans med sin pappa i lillasysterns nya memoarer ”Things I should have said”.

I det juridiska brevet skriver Rosengart å sin klients vägnar:

"Som jag tidigare har sagt, efter att ha utstått ett 13-årigt förmyndarskap som fråntog henne mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, kommer Britney inte längre att bli mobbad av sin far eller någon annan. Britney stod för familjens leverbröd och hon stöttade dig. Att offentligt publicera falska eller fantastiska påståenden är fel, särskilt när det är av syftet att sälja böcker. Det är också potentiellt olagligt och ärekränkande”.

Om kraven inte uppfylls kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Publisert: Publicerad: 19 januari 2022 kl. 15.23