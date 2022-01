Felix Sandman har köpt lägenhet med kärleken

Sätter plus på livet – och ger högsta betyg till både hem och kärlek

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Felix Sandman

Felix Sandman har blivit sambo på riktigt.

Det avslöjar han inför premiären av Spotifys nya ljuddrama ”De fria” när Aftonbladet ber honom sätta betyg på livet just nu.

Här är Felix Sandmans betyg på...

...hälsan

– En trea, det är väl det psykiska. Jag tycker att jag mår bra, men jag tror att alla har känt att man har blivit utmanad psykiskt under den här jävla pandemin som bara fortsätter och fortsätter. Jag tror också att jag tillhör en generation som har träffats hårt av allt det här. Det snackas mycket om psykisk ohälsa och alla är så himla uppkopplade i sociala medier och det blir ett jävla tryck hela tiden. Jag har lite saker att jobba på, så det drar ner betyget lite. Men min dagsform är nog egentligen nästan alltid fyra plus, för jag är väldigt glad och taggad av mig.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Mycket bra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

...karriären

– Fyra plus. Jag har kommit till ett så jäkla spännande ställe i min karriär där jag har hållit på nonstop sen jag var 13 år, gasen i botten och nu har jag har lite nya val framför mig. Det är läskigt, men också spännande, så även om jag kanske håller mig lite i bakgrunden just nu så sitter jag och kokar ihop grejer som jag ser fram emot. Utåt kanske det verkar vara en tvåa bara, men för mig är det fyra plus.

...ekonomin

– Ekonomin? Den talar man väl inte om? Jo, men jag skulle väl säga tre. Jag klarar mig, det gör jag.

...kärlekslivet

– Oj, det är en femma. Kärlekslivet är fem av fem. Jag har precis köpt lägenhet med kvinnan i mitt liv, så det är gyllene tider alltså.

helskärm Julia Marko-Nord, Alexander Abdallah, Hedda Stiernstedt, Sofia Karemyr och Felix Sandman i Spotifys ljuddrama ”De fria”

Fakta Det här är Felix Sandman Namn: Karl Felix Wilhelm Sandman. Ålder: 23 år. Yrke: Artist och skådespelare. Familj: Sambon Andrea Kallström, 23, också hon artist. Bor: Bostadsrätt i Vasastan i Stockholm. Bakgrund: Efter två album som medlem i gruppen FO&O solodebuterade han 2017 och fick en jättehit med ”Every single day” som slutade tvåa i Melodifestivalen. Gjort huvudrollen i filmatiseringen av succéromanen ”Störst av allt” och även spelat i norska serien ”Home for christmas”. Aktuell: Gör en av huvudrollerna i Spotifys nya ljuddrama ”De fria” som har premiär 20 januari. Läs mer

...hemmet

Jag skulle precis fråga vad du sätter för betyg på hemmet just nu.

– Det är fem plus det också. Det är inte så stort, 38, 40 kvadrat, med balkong i vasastan, i den delen där vi alltid har velat bo. Det är dream come true. Vi har bott tillsammans tidigare, men då har vi varit beroende av andra vuxna, men nu känns det som... det här är ett steg som jag har velat ta länge, och det kommer perfekt i tiden. Det är så skönt.

...framtidsplanerna

– Framtidsplanerna är fem plus. Det är absolut mycket rädsla och mycket ångest, men det är också väldigt mycket spännande grejer på gång och ny mark som ska brytas.

Spännande, är det fortfarande inom musiken eller skådespeleriet?

– Inom båda skulle jag säga. Men det är nya vägar som jag inte har tagit förut och inte kunnat ta förut. Jag vet att det låter kryptiskt, men det är fem plus i alla fall, hahaha.

Publisert: Publicerad: 20 januari 2022 kl. 17.17