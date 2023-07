Inte så gött å leva i dagens Sverige

Ålder: 73 år.

Bor: Göteborg.

Yrke: Manusförfattare, artist och regissör.

Tidigare medverkan i Sommar: 1989 och 1995.

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh-fan-faktor:

check Första meningen:

”Den 27 juli 1950 föddes jag.”

check Sista meningen:

”Glad sommar, tack för mig.”

check 3 typiska låtval

arrow These Boots Are Made for Walkin' - Nancy Sinatra

arrow Att angöra en brygga - Monica Zetterlund