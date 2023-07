Så vill Hollywoodjättarna runda strejken

Parkmaskotar istället för skådespelare ● Brittiska fackförbund ● Blickar mot Korea

Kristoffer Viita/TT , Mats Almegård/TT

Uppdaterad 11:47 | Publicerad 11:37

Inspelningar på entreprenad, skådespelare anslutna till brittiska fackförbund och nöjesparksmaskotar som reklampelare i stället för filmstjärnor – den stora skådespelar- och manusförfattarstrejken får storbolagen i Hollywood att söka efter kryphål.

”Oppenheimer”-stjärnorna Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Rami Malek och Florence Pugh lämnade Londonpremiären och röda mattan när Sag-Aftra-strejken var ett faktum på torsdagen 13 juli, rapporterade CNN.

Två premiärer av ”Barbie” har också färgats av dubbelstrejken. Manusförfattaren Noah Baumbach var frånvarande på galavisningen i Los Angeles, och på Londonpremiären i juli – innan skådespelarstrejken bröt ut – sade Margot Robbie som spelar huvudrollen att hon absolut skulle strejka, enligt CNN.

helskärm Strejk utanför Disney studios måndagen den 17 juli 2023 i Burbank, Kalifornien. Skådespelarstrejken utlystes två månader efter att manusförfattarna påbörjat sin strejk. Fackförbunden Sag-Aftra och WGA kräver bland annat bättre royalty-ersättning och tydligare reglering av AI för sina medlemmar. Arkivbild.

Parkmaskotar istället för skådespelare

Marknadsföring av film- och tv-projekt är alltså förbjudet under strejken, men Disney ”löste” problemet för storfilmen ”Haunted mansion” genom att ersätta skådespelare som Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield och Jamie Lee Curtis med Disneyfigurer på röda mattan. Cruella de Vil, den elaka drottningen från ”Snövit” och ”Maleficent” syntes i stället under premiärminglet, skriver The Hollywood Reporter.

helskärm Gäster guidas i väg från en tom röd matta på världspremiären av Disneys "Haunted mansion" lördagen den 15 juli på Disneyland i Anaheim Kalifornien. Inga skådespelare eller manusförfattare gick på premiären på grund av dubbelstrejken. Arkivbild.

Brittiska fackförbund

Men de stora film- och strömningsjättarna kan potentiellt använda kryphål för att fortsätta ett antal produktioner.

Skådespelare anslutna till det brittiska fackförbundet Equity har inte samma strejkrestriktioner som det amerikanska Sag-Aftra. Även om det brittiska fackförbundet har uttryckt solidaritet med skådespelarna i USA, har de också manat Equitys medlemmar att fortsätta arbeta eftersom en sympatistrejk skulle innebära kontraktsbrott enligt engelsk lag, skriver Hollywood reporter.

”House of the dragon” kan fortsätta

Spekulationer är i gång kring fantasyserien ”House of the dragon” på HBO Max, som ägs av moderbolaget Warners Bros Discovery.

Andra säsongen skulle teoretiskt sett kunna starta sin inspelning då skådespelarna Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith och Rhys Ifans är anslutna till Equity. Samproduktionen ”Industry” som görs av BBC och HBO kan i så fall också utnyttja kryphålet. Liksom HBO Max serien ”Dune: the sisterhood”, som planeras att återgå till produktion i Ungern. Men med tanke på genomslaget för dubbelstrejken i Hollywood är det osäkert hur länge kryphålet är öppet.

helskärm Netflix megasuccé "Squid game" är en av flera produktioner som skulle kunna fortsätta att spelas in tack vare bristen på amerikanska skådespelare och manusförfattare som inte omfattas av strejken i Hollywood. Pressbild.

Blickar mot Korea

Netflix planerade inspelning av andra säsongen till supersuccén ”Squid game” borde däremot kunna bli verklighet, enligt Screenrant eftersom produktionen är förlagd i Sydkorea utan amerikanska skådespelare eller manusförfattare. Visserligen med en överhängande risk att strejken påverkar den engelska dubbningen och översättningen och försenar en premiär i väst.

Netflix produktioner i Sydkorea är utlagda på entreprenad där strömningsjätten inte klassas som direkt arbetsgivare. Men det kan snart förändras. Ett aktuellt lagförslag skulle bredda definitionen av arbetsgivaransvar för att inkludera Netflix, som då skulle bli tvungna att förhandla med facken.

”Squid game” har varit ett hett ämne i samband med manusförfattarstrejken. Enligt ett längre reportage i LA Times. Seriens manusförfattare och regissör Hwang Dong-Hyuk har nu blivit ett symbolexempel på hur manusförfattare behandlats efter att han sålt upphovsrätten utan rätt till royalties. ”Squid game” blev sedan en megasuccé för Netflix som ökade företagets värde med 900 miljoner dollar och kammade hem sex Emmy-vinster.

Dong-Hyuk har sagt till The Guardian att arvodet han fick för efter första säsongen av ”Squid game” inte gjorde honom rik men var ”tillräckligt för att sätta mat på bordet”.

FAKTA Oberoende filmer kan få uppsving Sag-Aftra har klargjort att det är möjligt för ”verkligt oberoende producenter” att fortsätta arbetet på filmproduktioner med hjälp av ett så kallat interimsavtal. I detta avtal krävs det att indiebolaget inte är anslutet till Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP, som är Sag-Aftras motpart i strejken och representerar de stora film- och strömningsbolagen. I interimsavtalet ingår också att indiefilmarna går med på att deras produktioner är retroaktivt bundna till de avtalsvillkor som eventuellt uppnås i och med strejken. Kommande indiefilmen ”Bride hard” där bland annat Rebel Wilson medverkar, har tillsammans med ett halvdussin andra indiefilmer fått tillstånd att fortsätta produktionen, enligt Deadline. ”Avengers”-stjärnan Mark Ruffalo föreslog nyligen på Twitter att alla skulle börja arbeta med oberoende filmbolag för att ge de stora tv- och filmstudiorna lite konkurrens: “Vad sägs om att vi alla hoppar över till 'indies' nu?”, skrev han bland annat i sin tweet. Läs mer