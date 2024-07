Förändringarna i ”Bäst i test” på TV4 – gästen slopas

Uppdaterad 2024-04-19 | Publicerad 2024-01-06

”Bäst i test” förändras efter kanalbytet till TV4.

Nu slopas gästen, som brukar vara ett stående inslag i programmet.

I våras stod det klart att SVT:s succéprogram ”Bäst i test” tas över av TV4.

Snart har första säsongen i den nya kanalen premiär, något som innebär en stor förändring för tv-tittarna. Kanalen slopar nämligen det stående inslaget med en gäst i varje program, skriver Expressen.

”I den nya säsongen av ’Bäst i test’ är det fem fasta panelister som tävlar om att få lyfta Babbens byst i guld. Även om det inte förekommer gäster på samma sätt som tidigare så kommer vi fortfarande få en del överraskande besök”, skriver David Sundin, 47, som är programledare och domare i programmet, till tidningen.

expand-left helskärm Babben Larsson och David Sundin.

Har bytt hus

Han meddelar att Anders ”Ankan” Johannson, 49, kommer vara ett ”genomgående tillskott” i programmet, och säger att han inte tror att någon tittare kommer bli besviken på den nya säsongen.

Det är inte den första förändringen som gjorts i programmet.

I höstas avslöjade TV4 att inspelningsplatsen blir en annan, jämfört med tidigare säsonger. Under de första säsongerna spelades programmet in i Villa Frescati i Stockholm, och bytte sedan plats till ett annat hus i Stockholm. Den nya säsongen av programmet har spelats in i ett helt nytt hus, men kanalen har inte gått ut med den exakta adressen, för att förhindra fans från att förstöra inspelningen.

expand-left helskärm David Sundin framför det nya huset.

”Bäst i test” har premiär i TV4 och TV4 Play 12 januari. Programledare är som vanligt Barbro ”Babben” Larsson, 67, och David Sundin. De fem som ska tävla mot varandra i panelen är komikern och skådespelaren Johan Petersson, 54, skådespelaren Maria Lundqvist, 60, Youtube-profilen och programledaren Mauri Hermundsson, 28, komikern Charlotta Björck, 38, och Youtube-profilen Behrouz Badreh, 36.