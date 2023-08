Kritik mot Vanja Wikström efter NFT-skandalen

Anklagas för att ha fått ME-sjuka att investera pengar

Influencern Vanja Wikström lägger ner sitt NFT-projekt vilket möts av massiv kritik.

Aftonbladet har pratat med flera personer som alla upplever att de blivit lurade att investera pengar.

– De har spelat på sjuka människor, säger Lena, 56.

Influencern Vanja Wikström och hennes man Niklas Malmqvist är i blåsväder.

Deras NFT-projekt World of Alidia, riktat mot framför allt kvinnor och nybörjare, totalkraschade drygt ett år efter uppstarten.

Efter kraschen har det startats både Instagramkonton och bloggar som skriver om händelsen. Wikström anklagas bland annat för att ha lurat sina följare genom att hajpa upp projektet till något det inte var.

Lovade att skänka royalties till ME-forskning

Dessutom ifrågasätter många varför pengarna som skulle skänkas till ME-forskning gick till Hjärnfonden.

Niklas Malmqvist är själv drabbad av ME. Paret lovade att tio procent av det projektet fick in via royalties från andrahandsförsäljningar skulle doneras till forskningen. Målet för Wikström och Malmqvist var att på sikt anställa en egen ME-forskare.

Aftonbladet har varit i kontakt med tre personer som känner sig lurade av influencern. Det här är deras upplevelser av World of Alidia:

Lena, 56, började följa Wikströms blogg och Instagram för flera år sedan. I början av 2022 fylldes plötsligt flödet av ekonomirelaterat innehåll.

Lena blev nyfiken på kryptovärlden, och när Vanja och Niklas berättade att deras nya projekt skulle rikta sig mot kvinnor blev Lena intresserad.

Det som fick henne att bestämma sig för investera var att pengar från projektet skulle gå till ME-forskning. Lena har själv varit sjukskriven sedan en lång tid tillbaka på grund av ME.

– Som sjuk själv känner man att här kan jag slå två flugor i en smäll. Det var ju inte bara det att man kunde få bättre ekonomi utan då kanske jag kunde må lite bättre. Jag kanske skulle kunna komma ut i arbetslivet igen om forskningen går framåt, säger hon.

Köpte NFT för 5 000 kronor

Hon köpte NFT-konstverk för 5 000 kronor – pengar som hon nu förlorat när World of Alidia gått i graven.

– Det handlar egentligen inte om pengarna. De skulle inte ha använt sjukdomen som ett säljargument. De har spelat på sjuka människor, säger Lena.

Vanja Wikström och Niklas Malmqvist har tidigare gått ut med att de skänkt 500 kronor till Hjärnfonden.

– Men grejen var ju det att en del av pengarna skulle gå till ME-forskningen. Och så får man informationen att de har skänkt 500 kronor till Hjärnfonden. De gör ju ingenting för ME-sjuka. För andra sjukdomar ja, men inte för ME, säger Lena.

Hon har inte försökt få tag på Vanja Wikström och Niklas Malmqvist efter att projektet kraschade. Sjukdomen tar för mycket energi från henne, berättar Lena.

– Det blev inte bra det som är gjort, men det går inte att få det ogjort för att jag slösar energi med att argumentera med dem. Men jag tycker ändå det är viktigt att förklara varför man har investerat i projektet och att sätta ned foten i det att få berätta att man inte ska använda sjukdomar för att sälja något.

Sara, 27, var även hon en trogen följare till Vanja Wikström. När Wikström började skriva om att de skulle skapa en fysiskt mötesplats för World of Alidia-communityt bestämde sig Sara för att haka på tåget.

– Jag litade på Vanja och det var en stor anledning till att jag vågade investera.

Sara tyckte också att det var ett bra erbjudande att man betalade en engångssumma för att sedan ha tillgång till communityt resten av sitt liv. Dessutom ville hon gärna vara tidigt med att hänga med i det som kallas för web3, alltså framtidens internet.

– Jag hade aldrig hört om det tidigare men Vanja lyckades övertyga mig.

Informerade om risker – men skapade hajp

Sara tycker att Wikström och Malmqvist informerade om att det finns risker med att köpa sig in i ett projekt som World of Alidia. Men att de samtidigt skapade en ”hajp” och uppmuntrade folk till att investera.

– De förklarade noga sin egen strategi när de köper NFT och hade det som ett exempel för hur man kunde göra. Vanja åtnjuter ett stort förtroendekapital och fick verkligen folk att köpa mer än vad de hade tänkt.

Sara var medveten om riskerna i att förlora pengar vid köp av NFT, men eftersom att hon ändå blev lovad förmånen att livet ut få vara en del av communityt valde hon att investera pengar ändå.

– De nämnde aldrig ett ord om att det riskerade att inte bli av om de inte fick in den mängd pengar de hade räknat med.

– De har också försäkrat oss om att de har säkrat ekonomiska medel för att kunna genomföra allt, men det var ju en lögn med tanke på hur det har blivit.

”Under all kritik”

Saras teori är att Wikström och Malmqvist visste om att en krasch var på väg att ske långt innan de meddelade sina följare om det.

– De hade kunnat stoppa tidigare, erkänna sina fel, vara transparenta på riktigt. Man kommer långt med en ursäkt. Då hade de, tillsammans med communityt kunnat hitta på något som åtminstone kändes ”good enough” för alla. Nu trasslar det bara in sig i sina egna lögner.

Sara tycker att sättet som Wikström hanterar följarnas frågor i efterhand är under all kritik.

– Vanja godkänner inte kritiska kommentarer på bloggen, raderar kommentarer på Instagram och blockar kritiska röster på Instagram. Hon har helt lagt locket på och vägrar ta ansvar.

Elena, 33, har länge följt Vanja Wikström på sociala medier.

– Det har varit en person som jag har haft jättehögt förtroende för och som jag tyckt varit en bra influencer och entreprenör, säger hon.

Det var via Wikströms konton som hon först fick höra om World of Alidia.

– Jag är nyfiken och själv teknikjournalist som bloggar om teknik, så jag tänkte att det kunde vara ett kul tillfälle att kolla närmare på NFT:s och hur det fungerar.

Hon investerade cirka 3 000 kronor i projektet. Elena säger att Wikström och Malmqvist pratade om att de hade flera investerare i projektet. De har också sagt att de hade stor erfarenhet och att Malmqvist var inne i de här kretsarna.

– Det är ingenting som är uppenbart att de ljög om, men däremot har mycket varit otydligt och oklart. det är svårt att säga var gränsen går för ”fake it till you make it” och när det faktiskt blir oetiskt, säger Elena.

Efter projektets krasch har flera av de som förlorat pengar sökt sig till olika forum för att hitta stöd i varandra.

– De flesta är besvikna på hur det har hanterats. Folk är inte så fokuserade på pengarna de förlorade för de flesta som investerar vet att det kan vara en risk.

– Det handlar mer om hur allt har skötts, olika oklarheter som dykt upp. Vad har hänt med pengarna och budgeten, hur har de resonerat kring det? Och så finns det en besvikelse kring hur det lades ned och hur Vanja och Niklas har agerat nu, säger hon.

Elena önskar att Wikström och Malmqvist lyssnade på sina följare mer och svarade ärligt på de frågor som ställs kring projektet.

– De säger att vi ska vara stolta över vad vi har åstadkommit. Det känns väldigt tondövt efter hur folk känner. Många känner ju en skam över att de varit med. Det känns pinsamt och jobbigt. Man känner sig dum. ”Hur kunde jag gå på det här?” Jag önskar att de hade visat en större respekt för det.

Elena ifrågasätter att de riktade sig mot kvinnor och nybörjare utan att informera om riskerna.

– Jag upplever att de inte tog det ansvaret fullt ut. Jag undrar vad de tycker att de har uppnått? De säger att de fick in kvinnor i web3-världen, men vad menar de med det? De flesta som varit med har ju helt lämnat den världen. De flesta känner bara att det är skitjobbigt med krypto och NFT och vill aldrig mer ha med det att göra. Så vad har de då uppnått?

Vanja Wikström svarar på kritiken

Wikström har bemött en del av kritiken som inkommit både via sin blogg och i en tidigare intervju med Aftonbladet. Hon säger att en stor del av pengarna som World of Alidia dragit in har gått till marknadsföring och löner.

I ett mejl till Aftonbladet skriver Wikström att hon anser att hon svarat öppet på de frågor som uppkommit.

”Det jag däremot inte svarat på är personliga påhopp och orimliga anklagelser om att jag till exempel skulle ha iscensatt en medveten scam för att lura folk på pengar. Personer som uppenbarligen inte kontaktar mig för en konstruktiv dialog utan mest vill kasta dynga har jag blockerat. Vi har spenderat timmar i samtal med journalister och inte nekat någon av dem en enda fråga. Så nej, min uppfattning är inte att jag inte svarat på frågor.”

Gällande att de valde att donera pengar till Hjärnfonden så skriver Wikström att det är en organisation som hon jobbat med tidigare och som hon och maken har förtroende för.

”De arbetar bland annat med att forska kring det parasympatiska nervsystemet och mekanismer kring hur en ohälsosam kost kan försämra människors sömn och hjärnhälsa. Sådant som många anser vara en del i att lösa gåtan om ME. Men jag tror personligen att vad vi än valt att donera pengarna till så hade vi fått kritik. Vi är i ett läge där vi inte upplevs göra någonting rätt.”

Hjärnfonden skriver i ett mejl till Aftonbladet att de finansierar forskning om ME. Men ger man en gåva via vår hemsida går det inte att öronmärka pengarna till just ME-forskning.

”Det har att göra med att vi inte kan garantera att ansökningar om forskning på just detta inkommer inom en viss tidsram”, skriver de.

Fotnot: Samtliga namn i artikeln är fingerade.