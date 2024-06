Stjärnorna protesterar mot amerikanska vapenlagarna

Billie Eilish bland de som protesterar

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-24

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Stjärnorna har fått nog.

Flera artister går ihop och protesterar mot USA:s vapenlagar.

Billie Eilish, Peter Gabriel, Sheryl Crowe och Nile Rodgers gör gemensam sak och protesterar mot USA:s generösa vapenlagar.

Tillsammans med andra artister har de gått samman under namnet ”Artists for action to prevent gun violence”.

expand-left helskärm Billie Eilish. Arkivbild.

Vill minska vapenvåldet

De beskriver sig som en icke-politisk organisation som vill få amerikaner att hjälpa till att minska landets vapenvåld.

”Även om jag älskar USA så är jag förskräckt över hur lätt vem som helst kan skaffa ett vapen”, säger Peter Gabriel i en video som publicerats i helgen.

För att väcka opinion planerar organisationen en stor konsert i december, samt ännu en sommaren 2024.