”Sex and the city”-stjärnan hunger­strejkar för vapen­vila i Gaza

Cynthia Nixon: Inget av det här är normalt

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2023-11-29

Cynthia Nixon har inlett en hungerstrejk i protest mot Israels krigföring mot Hamas i Gaza.

”Sex and the city”-stjärnan ska inte äta i två dygn för att väcka uppmärksamhet för konflikten.

Tv-stjärnan lanserade sin hungerstrejk utanför Vita huset i Washington och uppmanade USA:s president Joe Biden att göra mer för att stoppa kriget.

– Inget av det här är normalt. Inget av det här får bli rutin och inget av det här kan tillåtas att få fortsätta, sade Nixon, enligt Hollywood Reporter.

Cynthia Nixon väcker opinion mot kriget i Gaza genom att hungerstrejka. Arkivbild.

En tillfällig vapenvila mellan Israel och Hamas råder i Gaza sedan i fredags, men stridigheterna väntas återupptas inom kort.

Cynthia Nixon, 57, spelade Miranda i klassiska tv-serien ”Sex and the city”, och medverkar även i uppföljaren ”And just like that...”, som har gått i två säsonger på HBO Max.

Skådespelaren är engagerad i en rad politiska frågor, bland annat hbtq-rättigheter och utmanade den sittande guvernören i New York Andrew Cuomo i valet 2018, men förlorade.