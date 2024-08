Victor Beer från I just want to be cool har förlovat sig

Visar upp lyckan på sociala medier

Publicerad 2023-10-28

Youtubestjärnan friade och influencern sa ja.

Nu visar Victor Beer och Linda Boman upp kärlekslyckan på sina sociala medier.

”Nu till för alltid”, skriver han på Instagram.

Victor Beer, 31, från humorgruppen I just want to be cool och influencern Linda Boman, 25, har förlovat sig.

Paret visar upp sin kärlekslycka på sociala medier.

”Nu till för alltid”, skriver Victor Beer på Instagram.

På bilderna syns Linda Boman visa upp ringen som nu pryder hennes finger.

expand-left helskärm Joel Adolphson, Emil Beer och Victor Beer, vinner barnens pris under ”Barncancergalan - det svenska humorpriset” 2023.

På Tiktok har hon publicerat en video där Beer står på ett knä och de båda skrattar och gråter av lycka.

”När du ska gifta dig med din bästa vän”, skriver hon.

Aftonbladet har sökt paret.