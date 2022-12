Stjärnan fick avbryta spelning efter bombhot

Patti LaBelle fördes av scenen av två vakter

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

Patti LaBelles spelning i Milwaukee fick ett abrupt slut.

Plötsligt kom två vakter in på scen och förde bort stjärnan.

Anledningen var ett bombhot.

På en video som spridits på sociala medier syns hur sångerskan Patti LaBelle, 78, stod med en bukett blommor i handen och skulle säga något i mikrofonen när vakterna kom ut på scenen och ledde henne därifrån.

Stjärnan tycktes lika överrumplad som publiken och ropade ”vänta” innan hon fördes bort.

Efteråt meddelade arrangören att konserten avbrutits, och senare skjutits fram, på grund av ett bombhot, skriver NBC.

Resten av lokalen tömdes kort efter att LaBelle tagits till säkerhet.

”Vi är tacksamma för polisens insats, och för den säkra och lugna evakueringen från våra besökare och vår personal”, skriver arrangören.

helskärm Patti LaBelle under en tidigare spelning.

Ingen skadad

Konsertlokalen har sökts igenom, men inga explosiva ämnen hittades, uppger polisen enligt NBC. Ingen person kom till skada. Utredningen pågår dock fortfarande.

Patti LaBelle slog igenom som frontfigur i gruppen Patti LaBelle and the Bluebelles, som senare bytte namn till Labelle, på 1960-talet. Sedan slutet på 70-talet har hon haft en framgångsrik solokarriär med låtar som ”You are my friend”, ”If only you knew”, ”Love, need, and want you” och ”On my own”.