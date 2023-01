”Criminal minds”-stjärnan Shemar Moore ska bli pappa

Beräknat födelsedatum i februari

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Shemar Moore, 52, ska bli pappa.

Det avslöjar ”Criminal minds”-stjärnan i Jennifer Hudsons talkshow.

– Jag var orolig ett tag för att det skeppet kanske hade seglat, säger han.

Skådespelaren Shemar Moore, 52, och flickvännen Jesiree Dizon, 39, ska få en dotter.

– Jag är så exalterad, säger Shemar Moore i Jennifer Hudsons talkshow, rapporterar bland andra Page Six.

Det blir ”Criminal minds”-stjärnans första barn.

– Jag var orolig för att det skeppet kanske hade seglat. Men du vet, Gud hade min rygg och saker och ting löste sig. Min liv är ganska fantastiskt, men jag vet att nu Gud kallar mitt namn, när jag fått den här upplevelsen, då kommer jag att komma till himmeln hel, säger han.

helskärm Shemar Moore.

Ska uppfylla sin mammas dröm

Beräknat födelsedatum är den 8 februari, samma datum som Shemar Moores mamma gick bort på för tre år sedan.

– Den 8 februari kommer jag att få en av hennes drömmar att gå i uppfyllelse, säger han.

Han har också publicerat en video på Instagram där paret får veta på att det ska bli en dotter.

– Jag är så taggad för den här delen av vårt liv tillsammans, och det kommer att bli fantastiskt, säger Jesiree Dizon i videon.

Känd från ”Criminal minds”

Jesiree Dizon har redan två barn, som är 5 respektive 16 år gamla, från tidigare relationer.

Shemar Moore är främst känd för sin roll som Derek Morgan i ”Criminal minds” under elva säsonger. Innan det medverkade han i ”The young and the restless”, som kallades ”Makt och begär” på svenska, mellan 1994 och 2005.

Nuförtiden syns han i actionserien ”S.W.A.T”.