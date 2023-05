Beyoncés hyllning till dottern – efter uppträdandet

Blue Ivy stod på scen under ”Renaissance”-konserten

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Under Beyoncés turnéstopp i Paris överraskade dottern Blue Ivy publiken med att dyka upp på scenen.

Beyoncé hyllar nu dottern efter framträdandet.

”Min vackra förstfödda”, skriver hon på Instagram.

Beyoncé är just nu ute på sin ”Renaissance”-turné. Under fredagen hade hon konsert i Paris, och då fick publiken en överraskning under showen.

Beyoncés dotter, Blue Ivy, gjorde nämligen ett framträdande och dansade på scenen under låten ”My power”, till publikens stora förtjusning.

– Give it up for Blue, sa Beyoncé under showen.

I ett Instagraminlägg hyllar nu stjärnan dottern.

”Stolt och tacksam”

”Min vackra förstfödda. Jag är så stolt och tacksam över att vara din mamma. Du ger oss så mycket glädje, min ängel”, skriver hon.

I Inlägget har hon delat en bild och två videoklipp från Blue Ivys framträdande på scenen.

Paris-showen var inte första gången mor och dotter uppträdde tillsammans. I januari uppträdde Beyoncé i Dubai, och även då hade hon med sig Blue Ivy på scenen.

helskärm Beyoncé på världspremiären av ”Renaissance world tour” på Friends arena.

Öppnade i Stockholm

Beyoncé inledde sin världsturné på i Stockholm i början av maj, något som fick tio tusentals fans att ta sig till Friends Arena för att se showen.

Europadelen av turnén pågår under maj och juni, och från juli till september turnerar stjärnan i USA.