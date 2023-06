Robert De Niro pappa igen – vid 79: ”Jag tänker framåt”

Fyller snart 80 år men har inga tankar på att sakta ned farten

Publicerad: I dag 13.11

CHICAGO. Ny bebis, stundande 80-årsdag och hyllad film.

Robert De Niro har alla skäl i världen att slå klackarna i taket.

– Jag ska fira när jag fyller, säger han.

Den tvåfaldige Oscarsvinnaren har en film på väg ut nu, komedin ”About my father”. Men det är som huvudrollsinnehavare i Martin Scorseses ”Killers of the flower moon” som han skapar störst rubriker. Thrillern får visserligen inte bred premiär förrän i vinter, men visades häromdagen utom tävlan på festivalen i Cannes.

Där rönte både han och motspelaren Leonardo DiCaprio stor uppmärksamhet.

helskärm Robert De Niro, Leonardo DiCaprio och Martin Scorsese i Cannes.

Passningen till Trump

Som om de båda veteranernas medverkan inte vore nog såg De Niro till att skapa ytterligare uppståndelse när han kritiserade den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump.

– Hur galet är det inte att det finns folk som tror att han kan göra ett bra jobb? sa han.

Sen var det som om 79-åringen kom på sig själv med att ha irrat iväg på ett stickspår mitt under presskonferensen. Eller också hade det med Scorsese lilla passning sekunden innan att göra. Men han satte i varje fall punkt för ämnet med, ”Det är allt jag tänker säga”.

helskärm Robert De Niro.

”Jag fick nyligen en bebis”

De senaste veckorna har bjudit på en öppnare, frispråkigare och – nåja- aningen mer lättpratad De Niro än vi varit vana vid. När han tog emot i Chicago avslöjade den vanligtvis notoriskt privata stjärnan själv att han just blivit pappa – för sjunde gången.

– Jag fick nyligen en bebis, sa han när han rättade en reporter som kallade honom sexbarnsfar.

Han syftade på dottern Gia Virginia Chen De Niro, som flickvännen Tiffany Chen nedkom med i New York den 6 april.

helskärm Tiffany Chen och Robert De Niro på filmfestivalen i Cannes 2023.

”Hur kan man inte planera något sådant?”

I Cannes fortsatte han på det inslagna, öppnare spåret genom att ta med flickvännen på Vanity Fairs och Pradas flådiga tillställning på lyxhotellet Eden-Roc

Då hade han redan berättat att bebisen var planerad.

– Hur kan man inte planera något sådant? sa han.

På frågan hur 79-åringen kände inför tillökningen log stjärnan.

– Jag tycker att det är helt okej. Jag tycker att det är bra.

helskärm Robert De Niro och dottern Drena De Niro.

Sex barn sedan tidigare

Sedan tidigare har han Drena, 51, och Raphael, 46, med exhustrun Diahnne Abbott, Elliot, 25, och Helen, 11, med exhustrun Grace Hightower. Han har också tvillingarna Aaron och Julian, 27, med exflickvännen Toukie Smith.

Chen är skådespelare och tai chi-instruktör. De träffades under inspelningen av ”The intern” där hon hade en liten roll som kampsports-instruktör.

Året därpå sågs de kyssas på en lustjakt. Det var samtidigt som han utkämpade en bitter skilsmässostrid med dåvarande hustrun Hightower.

Först i april i fjol tog kampen slut. Då slog en domare fast att De Niros 66-åriga exfru skulle få underhåll livet ut på mer än tio miljoner kronor om året. Dessutom skulle hon få hälften av vinsten när de sålde det gemensamma hemmet värt 210 miljoner kronor.

helskärm Robert De Niro och Grace Hightower 2017.

Äger restaurang-imperium

De Niro torde ha råd. 79-åringens förmögenhet uppskattas till mer än en halv miljard kronor. Men det är inte bara hans 60 år i filmbranschen som fått kassan att svälla. Parallellt med storfilmer som ”Taxi driver”, ”Raging bull” och ”Gudfadern II” har han förutom delägarskap i hotell byggt ett restaurang-imperium med krogar i framför allt New York, Las Vegas och Los Angeles.

Paradoxalt nog är han helt novis i köket. Det avslöjade han själv under besöket i Chicago.

– Jag kan göra en god kopp kaffe. Det är tyvärr allt. Jag önskar verkligen att jag kunde mer än så, sa han.

Det är ett rätt överraskande erkännande från en man som äger uppemot 50 restauranger, fler av dem lyxkrogar.

Men det tycker inte De Niro är så märkligt.

– Jag uppskattar god mat. Men att laga den är något helt annat.

helskärm Lily Gladstone och Leonardo DiCaprio i "Killers of the Flower Moon". Pressbild.

”Jag vill inte slösa någon tid”

I augusti fyller han 80. Stjärnan som föddes på Manhattan i New York kan se tillbaka på en enastående karriär som tog fart när han och Scorsese jobbade ihop första gången. ”Mean streets”, eller ”Dödspolarna” som den hette i Sverige vid premiären 1973, satte De Niro på biokartan. Därefter följde ett årtionde där han radade upp klassiker som ”Gudfadern del II”, ”Taxi driver”, ”Deer hunter”, ”Tjuren från Bronx” och ”Once upon a time in America”.

Men den som vill att De Niro ska backa bandet och se tillbaka på sitt arv hugger ofta i sten.

– Jag tänker framåt. Jag är upptagen av saker jag gör i framtiden. Jag är bara mer försiktig nu. Jag vill inte slösa någon tid, säger han.

Han är den förste att hålla med om att facit överträffat allt han någonsin drömt om.

– Jag ville skådespela. Och när man kommer in i det tänker man inte på kändisskap eller berömmelse, eftersom det inte är på riktigt. Jag tänker ofta på vilken tur jag haft. Det finns så många där ute som är väldigt skickliga men som aldrig fått något erkännande.

helskärm Robert De Niro och Brendan Fraser i ”Killers of the Flower Moon”.

Blir inte alltid igenkänd längre

I dag tycker han inte att kändisskapet är betungande.

– Många gånger blir jag inte igenkänd. Det märks särskilt nu när jag blivit äldre. Jag ser det själv på kompisar som är välkända. De har blivit äldre. De ser annorlunda ut. De förändras.

Det gör att det är med blandande känslor han ser fram emot födelsedagen.

– Det är vad det är. Vad ska man göra (skratt)? Det är livet.

På frågan om det påverkar inställningen till den stora dagen skakar han på huvudet.

– Nej, jag ska fira. Jag kommer att bli nervös inför det, men på samma gång är det en fin sak. Så jag gillar det.

helskärm Diahnne Abbott och Robert De Niro 1977.

helskärm Julian De Niro.

helskärm Toukie Smith och Robert De Niro 1990.