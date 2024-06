Jennifer Lopez om relationen: Vi har båda PTSD

Släpper album och film

Publicerad 2023-12-26

Jennifer Lopez kärleksliv blir till film i februari.

Nu avslöjar hon nya detaljer om relationen med Ben Affleck.

– Alla tyckte kanske inte att det var den bästa idén.

Den 16 februari släpper Jennifer Lopez sitt nya album ”This is me... Now”. Albumet släpps 20 år efter ”This is me”, och samtidigt som albumsläppet kommer en kortfilm om stjärnan ut.

Filmen ska vara inspirerad av albumet, och handlar om artistens kärleksliv. Framför allt den omtalade relationen med skådespelaren Ben Affleck kommer ta plats i filmen.

I en intervju med Variety säger Lopez att de runt henne inte tyckte att det var ”den bästa idén” att dokumentera sitt kärleksliv. Hon berättar att hon känner viss oro för att visa upp relationen med Affleck, och säger att de ”båda har PTSD” från deras första förhållande med varandra.

– Men vi är äldre nu. Vi är klokare. Vi vet också vad som är viktigt på riktigt i livet, och inte vad andra tycker.

Sköt upp bröllopet på grund av mediebevakningen

Jennifer Lopez och Ben Afflecks relation har varit omskriven i media sedan start. De träffades redan 2002 och romansryktena tog snabbt fart kring dem. Samma år friade Affleck, och året därpå skulle de gifta sig. På grund av mediebevakningen kring bröllopet bestämde paret sig för att skjuta fram vigseln, men i januari 2004 rapporterades det att paret gått skilda vägar.

17 år senare, i maj 2021 avslöjades det att stjärnorna hittat tillbaka till varandra, och ett år senare berättade de att de förlovat sig. I augusti gifte de sig.

Jennifer Lopez har tvillingarna Emme och Max, 15, tillsammans med exmaken Marc Anthony. Ben Affleck har barnen Violet Anne, 18, Seraphina Rose, 14, och Samuel, 11, tillsammans med exfrun Jennifer Garner.