Josh Duhamel har fått sitt andra barn

Visar upp lyckan på Instagram

Publicerad 2024-01-17

Bebislycka för Josh Duhamel, 51.

”Transformers”-stjärnan och frun Audra Duhamel, 30, har fått sitt första gemensamma barn.

Sonen föddes den elfte januari och ska heta Shepherd Lawrence Duhamel, skriver Josh och Audra Duhamel i ett gemensamt Instagraminlägg som publicerades på tisdagskvällen, rapporterar Page Six. De har också publicerat en bild på ett par bebisfötter.

Barnet är Audras första, men Josh har sedan tidigare sonen Axl, 10, med popstjärnan Fergie, 48.

I en intervju med tidningen Parade berättade skådespelaren nyligen att sonen var glad över att bli storebror, men att han hade några frågor.

– Han sa: Vänta, ska jag bli...men du kommer fortfarande älska mig också, eller hur? Jag sa: Självklart kommer jag fortfarande att älska dig.

Förlovade sig 2022

Josh Duhamel och Fergie separerade 2017 och lämnade in en skilsmässoansökan 2019. Förrförra året förlovade sig Josh med nya kärleken Audra.

Josh Duhamel är känd från filmer som bland andra ”Life as we know it”, Safe haven”, ”Transformers” och ”Love, Simon”. Audra Duhamel är modell och representerade USA i skönhetstävlingen ”Miss world” 2016.