Annie Lööfs överraskning i ”Lotta på Lisberg”

I kvällens ”Lotta på Liseberg” på TV4 och TV4 Play, dök före detta Centerpartiledaren Annie Lööf upp.

Under sändningen ledde hon allsången till låten ”Högt över havet”.

– Något jag aldrig trodde att jag skulle göra.

Kvällens ”Lotta på Liseberg” hotades av regnoväder i Göteborg, och under eftermiddagen meddelade TV4 att de behövt avbryta genrepet för att regnet skadade den tekniska utrustningen.

Men sändningen gick att genomföra som planerat, och i programmet bjöds tittarna på en och annan överraskning.

Bland annat hyllades Tommy Körberg, 74, med Lisebergsapplåden – ett pris till en kulturpersonlighet som ”gör Sverige lite gladare”. Ett annat välkänt ansikte som dök upp, till mångas förvåning, var den före detta Centerpartiledaren Annie Lööf, 39.

helskärm Annie Lööf gästade kvällens ”Lotta på Liseberg”.

Dök upp efter sketchen

Det var en timme in i programmet som programledaren Lotta Engberg meddelade att Lööf skulle dyka upp. Men när hon välkomnade in henne på scenen var det i stället Anton Engström från After Dark som stod på scenen och imiterade den före detta politikern.

Anton Engström och Lotta Engberg gjorde sedan en sketch uppe på scenen, som slutade med att Engström hyllade sig själv, som Annie Lööf.

– Jag skulle säga att jag är den politiker som har mest koll på läget, mest klass. Den politiker mest... vad heter det?

Han blev sedan avbruten av den riktiga Annie Lööf som dykt upp på scenen bakom honom och fyllde i:

– Självdistans, kanske?

Samtidigt jublade publiken.

Ledde allsången

Annie Lööf och Anton Engström ledde sedan tillsammans allsången till Arja Saijonmaas ”Högt över havet”.

Senare berättade Lööf om vad hon tyckte om imitationen. Hon berättade att första gången hon såg Anton Engströms imitation av henne var på Instagram för flera år sedan.

– Han gjorde mig så bra, så jag började skratta.

På sin Instagram story berättade Annie Lööf om att hon skulle dyka upp i programmet.

– Snart ska jag göra något jag aldrig trodde att jag skulle göra, berättade hon för följarna innan hon gick ut på scenen.

