Skådespelaren Frederic Forrest död

Blev 86 år

Uppdaterad 16:16 | Publicerad 16:14

Skådespelaren Frederic Forrest är död.

Han var bland annat känd för sin skådespelarinsats i filmklassikern ”Apocalypse Now”.

Han blev 86 år.

Hollywood Reporter skriver att en vän till skådespelaren bekräftar att Forrest dog i sitt hem under fredagen, efter en lång tids sjukdom.

Skådespelarkollegan Bette Midler spelade mot Forrest i filmen ”The rose”. På Twitter hyllade hon skådespelaren under fredagskvällen.

”Den store och älskade Frederic Forrest har dött. Tack till alla hans fans och vänner för allt deras stöd de senaste månaderna”, skrev Midler på Twitter och fortsatte med att skriva att Forrest var ”en fantastisk skådespelare och människa”.

”Jag hade turen att ha honom i mitt liv”.

Oscarnominerades

Frederic Forrest Oscarnominerades i kategorin ”Bästa manliga biroll” för rollen som Dyer i ”The rose”.

Han var också känd för sin skådespelarinsats i klassikern ”Apocalypse Now” fårn 1979, där han spelade rollen som Jay ”Chef” Hicks.

Under 80-, 90-, och tidiga 00-talet spelade han in ett stort antal filmer som bland annat inkluderar ”The Conversation”, ”The Two Jakes” och ”One From the Heart”.

