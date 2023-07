Staffan Westerberg blandar vemod och hopp

Ålder: 89

Bor: Uppsala

Yrke: Skådespelare

Aktuell: Evigt aktuell och oaktuell

Tidigare medverkan i Sommar: sommarpratare 1995.

”Husflugan på mitt fönster surrar till lite grann.”

”Det kallas för samhörighet, nästan lika fint som kärlek.”

Besame Mucho – Andrea Bocelli

En fransman i Stockholm – Lars Forssell

Open the Eyes of my heart – Christopher Duffley