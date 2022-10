Alldeles nyss

Du är 27 år gammal, ekonomiskt oberoende och du får nu en egen talkshow. Hur känner du när jag säger de orden?

– Det här trodde jag absolut inte för några år sedan. Det låter som att det inte är mitt liv. Men det är sjukt att jag lever det här livet, absolut. Vad är det för liv jag lever egentligen, det är sinnessjukt.

Brukar du tänka så ibland?

– Ja, varje dag. Faktiskt varje dag hamnar jag i ögonblick eller situationer eller någonting där jag bara ”vad är det för liv jag lever”. Så jag är absolut inte bekväm eller van.

Bianca Ingrossos egen talkshow på Discovery + och Kanal 5 med premiär 14 oktober kommer att gå under namnet ”Bianca”.

Det känns som att just talkshow är extra speciellt för dig att få göra?

– Jag älskar möten med människor, jag älskar att lära känna människor, jag älskar att ge mig själv till människor. Och talkshow är ju då en drömsituation för mig. Jag har alltid drömt om det. Ända sedan jag var liten har jag och Benjamin intervjuat varandra i vår soffa på engelska. Och han var ju då självklart stjärnan varje gång!

Det nya jobbet innebär att Bianca Ingrosso återigen kommer att stå framför kameran.

I ett av de senaste avsnitten av ”Wahlgrens värld” blir det storbråk i bilen mellan Bianca Ingrosso, mamma Pernilla Wahlgren och lillebror Benjamin Ingrosso när de börjar prata om Bianca Ingrossos ätstörning, bulimin är något som hon under många år har varit öppen om att hon lider av.

Under bråket säger Bianca Ingrosso bland annat:

”Varje dag måste jag gå upp och vara framför en kamera.”

”Mitt liv är kaos.”

När Pernilla Wahlgren säger att hennes välmående måste gå först säger Bianca Ingrosso:

”Säg det till alla människor som trycker in och planerar saker till mig och där det står i kontrakt att jag är skyldig pengar sen om jag inte utför vissa saker”.

– Det där med kontraktet kanske jag slängde ur mig när jag var som mest arg, för så är det ju inte. I dag mår jag ju mycket bättre. Det där var ju typ åtta månader sedan vi spelade in och där var jag bara… ”Wahlgrens värld” lyckades… jag visste faktiskt inte ens om att vi filmade, att kameran rullade på i bilen, säger Bianca Ingrosso nu.

Hon tänker efter.

– Man har ju perioder ibland där bara allting fallerar och det känns som att alla är emot en och alla kameror blir som en större och jobbigare grej än vad de kanske är för mig i dag. Och det är inte så konstigt. Om man har kameror på sig varje dag så är det i perioder jobbigare, och ibland påverkar det mer eller mindre.

Hon säger att hon nu känner sig mer mogen och vuxen.

– Jag tror att jag har lärt känna mig själv lite på nytt de senaste månaderna, vilket är väldigt tacksamt nu när jag går in i den här talkshowen och har nya kameror på mig. Men jag tror inte att någon egentligen är gjord för att stå framför en kamera varje dag. Jag tror att det är något man måste lära sig på nytt hela tiden.

Är kameran både din bästa vän och din värsta fiende?

– Ja. Jag är väldigt bekväm framför kameran, vilket också gör att den kan bli min fiende. Men sedan så är jag en person som aldrig skäms över någonting och står för allt jag känner och tycker. Och jag är väldigt medveten om att livet och att vara människa går ut på att man hamnar i olika perioder och bara för att man säger saker en gång betyder inte det att det är en känsla som är där hela tiden. Sedan plockats allting jag säger upp. Då får man leva med det igen.

Utseendepressen: ”Jag är bara mänsklig så klart”

Pressen att se perfekt ut framför kameran, som du tidigare har pratat om. Hur har det påverkat hur du ser på ditt yttre?

– Jag tar livet med en stor klackspark och det som det också har lärt mig är att jag har blivit mer ”äh, det där blir skitbra, jag behöver inte se perfekt ut där”. Men sedan tror jag, i det samhället vi lever i i dag och att det är väldigt lättillgängligt med alla appar man kan göra saker med och man blir inpräntad så många olika stilar och trender och kroppsideal... jag är bara mänsklig så klart.

Skönhetsingrepp, eventuella operationer, allt det där. Hade det hänt i den utsträckning det har gjort i dag om du inte hade varit framför en kamera hela tiden?

– Ja. Jag förstår att man kan lägga mycket ansvar på sociala medier, tv, tidningar… men mycket kommer från ditt hem. Och människor du omger dig med. Där vill jag verkligen bli en sådan mamma som aldrig pratar högt om andras utseenden eller påpeka folks vikt eller vad det nu kan vara. Att man inte får glömma det, att det är klart att det finns en stor press i media kring speciellt unga kvinnors ideal, men att också sätta press i den omgivningen man befinner sig i och hur folk talar.

– Om du är en äldre generation och är med en yngre generation, var en förebild där. Och tvärtom.

Om det finns något som du önskar att folk visste om dig, som när det blir mycket kritik eller press kring någonting, vad skulle det vara?

– Jag tror att folk tror att jag säger saker för att få en reaktion. Jag får se mycket att folk tror att jag gör saker för att bli känd eller för att jag älskar uppmärksamhet och jag tror inte att folk vet hur jävla vanlig jag är och hur ganska blyg jag är egentligen.

Nya singellivet: ”Det är tomt i min dm”

Bianca Ingrosso träffade expojkvännen Phillipe Cohen, 28, 2014.

I ”Wahlgrens värld” har Bianca Ingrosso berättat att de gjort slut ungefär en gång per år. Varje gång har de dock hittat tillbaka till varandra. Men i augusti i år bekräftade Bianca Ingrosso att hon är singel igen, och att förhållandet var ett kapitel som nu är avslutat.

Du måste ju vara en av landets mest eftertraktade singlar nu.

– Det märker inte jag ska jag säga dig. Var i helvete är alla då?!

Är det så att de inte vågar?

– Nej, nej, nej, det är tomt i min dm! Det ska sägas. Tomt, tomt. Eller det finns ju en viss skara som skriver men de är antingen 12 eller 85 liksom. Nej, folk kommer inte fram till mig till mig på krogen.

Det är skandal!

– Det är faktiskt skandal. Var är mina single boys? Det undrar jag också.

Det är nu de vet att det är fritt fram?

– Ja. Men det är kul att vara singel.

Vad är roligast med det?

– Vem gillar inte att flörta för det första, det är väldigt kul. Men sedan, på riktigt, att vakna upp varje morgon och bestämma sin egen energi, jag är besatt av energier just nu, och vara ganska tydlig med vilka som får komma in och bara ge en sprudlande energi, det är helt otroligt när det landar så naturligt och fint, säger Bianca Ingrosso och fortsätter:

– Att vakna upp och bara vara själv i en lägenhet, magi. Alltså magi. Komma hem till en tyst lägenhet, otroligt. Och att gå och lägga sig själv, alltså du vet… jag förstår nu mamma när hon sa att ”när alla ni flyttade ut och jag var singel, tack gode gud för de åren”.

Hur dejtar man dig då, hur gör man för att få den chansen?

– Man kommer ju fram! Man skriver inte på dm. Om du inte är skitsnygg, för då kommer jag att se det, tro mig. Jag är där inne och kollar. Men att komma fram till mig och våga vara vuxen, var en man och inga spel. Det där är vi klara med. Det där är så 2021.

Du är öppen för dejtande?

– Ja! Jag är så öppen. För några månader sedan hade jag inte ens vågat svara i telefon för att jag har en sådan telefonskräck, nu kan jag svara i telefon, jag kan lätt gå på dejt. Utbyte av människor, det är min grej nu.

Det här kan bli Bianca Ingrossos nästa pojkvän – utifrån yrke På en skala 1 till 5, vad är sannolikheten att din nästa kille är… … kock? – Snälla, hundra procent. En femma. … rappare? – Tre. Eller nja, shit, typ två. De har en viss hybris. Förlåt mig nu, om det finns en snygg rappare så är det säkert inte du, kom till mig! … skådis? – Ah, skådis ja! Fem! Eller fyra, för att de hånglar med andra. Men det kan också vara lite sexigt. Fem! … affärsman? – De brukar vara lite stela. Och de brukar följa Excelark, en sådan person vet jag inte om jag bondar med. Det blir en trea. … blåljuspersonal? – I teorin, wow. Men de är aldrig hemma. Nä, jag tror inte att det hade funkat. Men hm, en polis i kostym. En femma. … servicepersonal? Som butikspersonal, servitör och så vidare. – Älskar dom! Fem! … hemtjänstpersonal? – Ja alltså kan du städa min lägenhet, det är klappat och klart. Fem. Eller vänta, hemtjänstpersonal… Ja som i de som tar hand om äldre, men de hjälper ju till med städning också. – Ja, men kan du torka min stjärt också så perfekt, då slipper jag ju det! Fem!

Fem bilder från Bianca Ingrossos barndom ur Aftonbladets arkiv – och hennes första tankar när hon får se bilderna

1. Den här är tagen i februari 1995, du föds rätt in i kändisskapet.

– Alltså jag är så lik min farmor. Och kan vi prata om att det ser ut som att min mamma är nio år? Här är hon tvåbarnsmorsa. Vad jag känner när jag ser den här… ja du. Jag ser ju lite skev ut alltså. Nej men, gullig. Och också, det här är min klocka som jag fick av min mamma i 25-årspresent, den har hon fortfarande kvar på sin arm.

2. Pernilla Wahlgren leker med sin dotter Bianca Ingrosso i Humlegården, står det. Från 2002.

– Ja det här minns jag till och med. Gud, jag hade knappt några tänder här. Gulligt! Men även där, hon ser ut som 17! Helt sjukt. Och jag undrar vart min stora panna tog vägen. Det här längtar man ju själv till om några år.

Hur mycket längtar du till det?

– Inte just nu för nu ska jag ha kul. Men ja alltså jag längtar till att hålla min dotter i handen. Oh my god. Jag kan ligga och gråta på nätterna för att jag längtar efter henne så mycket.

Kan du tänka dig att skaffa barn på egen hand?

– Ja, inga problem. Absolut. Men jag vill gärna ha en partner som står och håller min hand när jag har ont.

3. Christina Schollin, Pernilla Wahlgren och dottern Bianca i rosa, från 2005.

– Det här minns jag också. Det är vår första plåtning ihop. Vi har så lika leenden, det är sjukt. Alla spräcker upp näsborrarna och så har vi jätteleenden med noll känsla i blicken. Jag minns att jag var väldigt obekväm. Väldigt hopklämd. Men väldigt gulligt.

4. Pernilla Wahlgren tillsammans med barnen Benjamin och Bianca. Pernilla har 2006 utsetts till Årets Supermamma av Aftonbladets läsare.

– Nej men han är ju så gullig, Benjamin. Och mamma skitsnygg. Det här minns jag också. Det är så kul med sådana här bilder, det är ju verkligen så: ”sätt er nu, håll om mamma och se lyckliga ut”. Och då gjorde vi det.

5. Svenska uttagningen till Junior Eurovision Song 2006. Bianca Wahlgren Ingrosso, dotter till Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso, kom tvåa.

– Gud. Herregud ja. Jag har aldrig varit så nervös i mitt liv, jag höll på att spy i min mun sekunden innan vi skulle gå in. Det gick ju katastrof. Eller jag kom tvåa, Molly Sandén vann ju faktiskt. Men jag sjöng helt bedrövligt och skakade så mycket. Det är efter det här jag kände att ”gud, jag kan inte stå på scen”.

Ja, det dröjde väldigt länge innan du stod på scenen igen. Var det så traumatiskt?

– Ja, det var så traumatiskt. Och att redan då, att jag ville komma dit som en av alla barn men så blev det att ”hon åkte på ett bananskal för att hon är Pernilla Wahlgrens dotter”.



1. Vad är det mest positiva med att vara Bianca Ingrosso just nu? – Jag får in så jävla bra energi ska du veta! Kraftfältet runt omkring mig är helt otroligt! 2. Vad är det mest negativa? – Just nu? Det är faktiskt att jag ska ge mig ut i något så stort som en egen talkshow och våga utmana mig. 3. Vad älskar du mest med dig själv just nu? – Att jag är hääärlig! 4. Kommer din talkshow att vara bättre än Carina Bergfeldts? – Den blir förhoppningsvis lika bra. Men jag tror att det kommer att vara två helt olika grejer. Tror jag. Den kanske… nej, men vi får hoppas på det. Vi har ju samma team bakom oss. 5. Vem vill du byta liv med för en dag? – Nej, men snälla. Kim. Kim K, call me. Jag vill veta allt om hur det går till, från att hon vaknar till att hon går och lägger sig. Hur hinner hon med. Hon har startat sex nya bolag på typ en vecka, frontar allt, är singel, har barn, filmar varje dag… paparazzi… jag fattar inte hur hon hinner. Och har på sig så osköna kläder varje dag. Jag förstår inte. Och hur kan hon ha så blont hår och aldrig tappa håret!

Kärlekslivet

– Kärleken till mig själv, fem plus. Den är otrolig just nu.

Hälsan

– Jag hade kunnat vara bättre på morgonmotionerna, jag tar hissen lite för mycket just nu, hade kunnat meditera mer... sådana grejer hade jag kunnat bli bättre på.

Ekonomin

– Det är fem plus. Jag har Vans (managern Vanessa Lindblad, reds. anm.) Hon löser det åt mig vet du.

Ge mig mer, varför är ekonomin så dunder?

– Ja vad säger man! Jag kan verkligen inte prata om ekonomi, säger Bianca Ingrosso och börjar nästan svettas.

– Den är stadig och det är tryggt. Hade jag haft hand om mina pengar hade jag inte haft en enda krona kvar ska du veta. Så den är dunder för att jag har mina ekonomer, mina bros.

Karriären

– Jag känner i hela min kropp att jag är på rätt spår och har så roliga projekt på gång och jobbar med fantastiska människor och allting är bara sprudlade och härligt och kul.

Framtidsplanerna

– Nej, men snälla, fem plus. För att de är så jäkla många. Jag har så många framtidsplaner att jag faktiskt blir utbränd av dem. Nu vill jag ju sälja min lägenhet i Palma och köpa i Italien. Sedan åka till New York och då vill jag självklart sälja i både Italien och Palma och vara i New York. Nej, men jag har så mycket framtidsplaner. Vill jag vara brunett eller blondin? Det är också en framtidsplan!