Zara Larsson från Island: ”You guys were on fire”

Publicerad 2024-03-17

Lavan sprutar ut på Island och mitt i dramat hamnade Zara Larsson.

Efter lördagens konsert publicerade hon flera bilder på Instagram.

”I lava you”, skriver hon.

Det värsta vulkanutbrottet på Island sedan i december är ett faktum.

Isländska myndigheter har utlyst undantagstillstånd och den drabbade fiskebyn har evakuerats återigen.

Samtidigt som lavan började spruta ut ur marken var artisten Zara Larsson i huvudstaden Reykjavik för konsert.

I ett inlägg på Instagram skriver hon ”Reporting live”.

På bilderna poserar hon i en glitterklänning med vulkanutbrottet som lyser upp himlen i bakgrunden, ett par kilometer bort bakgrunden.

I en story tackar hon sina fans för den sista konserten i turnén. Hon skriver att publiken var ”on fire”.

”Thank you for tonight Reykjavik! The tour could not have ended in a better way, you guys were on fire, I lava you! Im sorry I had to”, skriver hon.

Aftonbladet har sökt Zara Larsson.

Himlen över Reykjavík i natt.

Ökad aktivitet inför

På fredagen varnade det isländska meteorologiska institutet för ökad aktivitet i vulkanområdet. Under lördagen uppmättes 80 jordbävningar en timme innan och när klockan slog 21.23 exploderade det.

Sprickan är 3,5 kilometer lång och här i närheten av fiskebyn Grindavik. Stadens 3 000 invånare fick ett evakueringslarm under kvällen.

– Det är en tyst evakuering, som vi kallar det. Det är ingen brådska. Under de senaste dygnet har det varit ett fåtal personer i staden, säger Suðurnes polischef Úlfar Lúðvíksson till Morgunblaðið.

Utbrottet är det fjärde på kort tid i området, men det beskrivs som det kraftigaste hittills.