Brian Cox: Folk älskar att se en dysfunktionell familj

Namn: Brian Cox.

Ålder: 76.

Bor: New York och London.

Familj: Gift för tredje gången, nu med skådespelerskan Nicole Ansari. Två barn med henne, två från sitt andra äktenskap.

Karriär: Har spelat på alla stora teaterscener i London och New York. Över 200 film- och tv-roller. Bland dem ”Manhunter”, ”Rob Roy”, ”Braveheart”, ”Long kiss goodnight”, ”The boxer”, ”Rushmore”, ”L.I.E.”, ”The Bourne identity”, ”Troja”, ”The Bourne supremacy”, ”Zodiac”, ”X-Men 2”, ”Deadwood”, ”Frasier”, ”Succession”.

Har skrivit två böcker om sitt teaterliv och 2021 kom självbiografin ”Putting the rabbit in the hat”.

Till hösten ska han spela Johann Sebastian Bach i nya pjäsen ”The score” på Theatre Royal Bath.