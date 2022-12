Björn Skifs: Vi blev varnade för att jobba ihop

Stjärnan om ”Jul med Björn Skifs”, pengarna och att jobba med hustrun

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Efter nyår är succéshowen ”En värld av Skifs” tillbaka på Hamburger Börs i Stockholm.

Men först ska han fira jul – både på riktigt och i tv-rutan. ”Jul med Björn Skifs” sänds på julaftonen i SVT1 klockan 20.00.

– Jag trodde inte jag skulle göra en julplatta och sedan bli så pass nöjd med resultatet. Då kändes det kul att göra bilder till det också, säger han.

Vi träffas hemma hos Björn och Pernilla Skifs i den före detta prästgård några mil söder om Stockholm där de har bott sedan många år tillbaka. Det blir en timmes avbrott i deras julpyntande. Under fredagskvällen kommer de vuxna sönerna Jonathan, 31, och Oliver, 34, hem för en familjetradition som ägt rum sedan de var små.

Fackeltåget till grannarna.

– De var inte stora när vi började med det. Tre och fem, kanske, säger Pernilla.

– Och jajamen, de vill vara med nu också. Det har ju alltid varit så, de vet inget annat, säger Björn.

– Jag tror inte vi har missat något år. Det är ju vackert om det är snö och facklorna lyser upp. Men ibland har det varit i ur och skur, säger Pernilla.

helskärm Pernilla och Björn Skifs.



Familjen går runt till de närmaste grannarna och önskar god jul. Har kanske med sig en burk hemkokt senap. Björn berättar om det i tv-programmet ”Jul med Björn Skifs”, som har den lite vitsiga undertiteln ”A very merry Skifsmas”. Det är mest musik, men Björn berättar också om sitt eget julfirande, förr i tiden i Vansbro där han växte upp. Och nu i Stockholm.

– Den gamla bonden som nämns i tv-programmet, han lever inte längre. Men när han tittade ut genom fönstret och såg oss med facklorna, då rann tårarna nedför kinden på honom. Han var nog väldigt ensam, över huvud taget, säger Pernilla.

Blev inte grannarna förvånade första gången när Björn Skifs knackade på dörren?

– Då är man ju inte ”Björn Skifs”, då är man Björn, det blir en annan sak, säger han.

Tricket bakom snön

Grunden till tv-programmet är alltså det julalbum, ”It's Christmas”, som kom inför julen 2021. Nyskrivna låtar av Peter Kvint och Sharon Vaughn. Men de låter som sådant artister som Bing Crosby och Frank Sinatra sjöng i åratal.

– Jag gjorde en singel till förrförra julen. En låt av den typen jag är väldigt förtjust i, åt crooner-hållet. Så jag snackade med Peter och frågade om han hade fler sådana låtar, säger Björn, och fortsätter:

– Sedan damp det ned låtar i brevlådan med jämna mellanrum.

– Det blev en annorlunda sommar. Vi satt här utanför och lyssnade på jullåtar, säger Pernilla.

Tv-programmet är inspelat i slutet av förra vintern. Dels på Hellasgården i Stockholm (själva konsertbiten), dels i Vansbro och Sälen, dels lite i och kring deras hem.

– Pernilla har jobbat som en iller med programmet. Vi fick åka runt lite, vi måste ju hitta snö, så det blir vinterkänsla, säger Björn.

Hustrun är producent ihop med Mats Jankell.

”Vi blev varnade för att jobba ihop”

Och hon har varit den som styrt och ställt, som regissör och koreograf, med allt som Björn har gjort sedan början av 2000-talet.

Första samarbetet var showen ”Speldosa” på Olnispagården i Sälen år 2000.

– De ville ha ett bygdespel och vi försökte verkligen, men vi fick inte till det, säger Pernilla, och fortsätter:

– Det blev i stället en musikföreställning, men som ändå hade två tydliga teman: Enbart på svenska, med svenska låtar. Och så bakade vi in historia, företrädesvis med Gustav Vasa, vi hade Herman Lindqvist som ciceron.

helskärm Pernilla och Björn Skifs.



– Det var på den gården Gustav Vasa övernattade, säger Björn.

Det blev tre framgångsrika säsonger till med ”Speldosa”. De åren när inte Herman Lindqvist kunde vara med, ersattes han av Claes Eriksson och Hans Alfredson.

– Med Hasse blev det historiska mer ”hitte på”, säger Pernilla.

– Ja, han fabulerade fritt och roligt om Gustav Vasa, minns Björn.

– Vi blev varnade för att jobba ihop. ”Det kommer aldrig att gå, det tär på förhållandet”, sa folk. Men vi tog tjuren vid hornen och det funkar bra, sedan dess har det inte funnits någon anledning att gå över ån efter vatten, säger Björn.

Med i Hollywoodfilmerna

Senaste samarbetet är alltså ”En värld av Skifs”. Nypremiär 19 januari.

– De hörde av sig från Börsen. De berättade att de höll på att renovera och fixa, de skulle ha en form av nystart och då ville de allra helst ha Björn, säger Pernilla.

– Det är väl lite åt greatest hits-hållet. Eftersom det var på Börsen och vi har några shower i ryggen där, plockade vi några av de numren och såg om de funkade, säger Björn.

Om det funkar? Jojo, jag såg showen ungefär halvvägs in på den utsålda höstsäsongen och det fanns väl inga i publiken som inte var nöjda med mixen av låtar och humor. Björn säger att de valde mellan låtar som är roliga att sjunga och sådant som är ”lite mer publikt”.

Vet du hur många gånger du har sjungit ”Hooked on a feeling”?

– Ingen susning. Det är ju den och ”Michelangelo” man gjort flest gånger. Till förbannelse, höll jag på att säga, men… de är bra att ha i ryggsäcken.

”Hooked on a feeling” har ju återupptäckts gång på gång även internationellt, när den varit med i Quentin Tarantino-filmen ”Reservoir dogs”, i Marvel-filmen ”Guardians of the galaxy” och till en dansande bebis i tv-serien ”Ally McBeal”.

– Ja, det är mystiska saker man varit med i. När den dök upp i den blodiga Tarantino-filmen, det var häftigt, det hade jag ingen aning om i förväg.

helskärm Pernilla och Björn Skifs.

Nya bilköpet

Blir du rik på sådant?

– I slutändan blir det väl några ören, men det är inget som man köper en Porsche för, direkt.

En bil han faktiskt har köpt på senare tid är en begagnad VW-skåpbil. Skälet är att hjälpa äldsta sonen Oliver, som är konstnär, när han ska ha utställningar runtom i landet.

– Då får man bli ”roadie” och packa bilen full av tavlor, säger Björn.

Men det blir senare i vår. Efter showandet på Börsen. Efter julfirandet. Och vi konstaterar att julfirandet blir väl aldrig riktigt som det man minns som barn. Björn berättar om hur det var i Vansbro på den tiden:

– Den där julskyltningssöndagen… då gick folk man ur huse. Det var jättespännande att vara grabb, förstås. Dragspelsmusik på torget, utdelning av karamellpåsar, alltid någon som ordnat med häst och släde och det största var när man fick vara tomtenisse och åka med på släden. Nu… husen står ju kvar, men de flesta affärerna är igenbommade.

Pernilla är uppvuxen i det betydligt mindre samhället Stenhamra på Mälaröarna.

– Vi firade traditionellt hemma i mitt barndomshem. Eller någon gång hos mormor eller någon kusin. Men på Konsum, där var det ingen julskyltning (skratt).

Björn har ett lite speciellt, och annorlunda, julminne från åren när han gått från barn till äldre tonåring och sjöng med popbandet Slam Creepers i mitten av 1960-talet.

– Vi blev engagerade av den lokala skoaffären och stod där i fönstret, bland alla skokartonger, och spelade. Inte jullåtar, utan vår vanliga repertoar. Men det hördes väl knappt ut till dem som stod på gatan utanför fönstret och lyssnade.

Ni var ju kända. Var ni inte för stora för att spela i en skoaffär?

– Det kan man kanske tycka, men… ett gig är ett gig (skratt).