North West avslöjar debutalbum under Kanye Wests konsert

Fansen oroliga över namnet

Publicerad 2024-03-11

North West släpper musik.

Men fansen är oroliga över att hon nu ska hoppa av skolan.

Kim Kardashians, 43, och Kanye Wests, 46, äldsta dotter North avslöjade att hon ska släppa ett debutalbum under Kanyes konsert i Phoenix, Arizona under söndagen, skriver The sun.

Hon klev upp på scenen och stod under ett enormt strålkastarljus med sin pappa bakom henne.

– Hej, det är Northie och jag har jobbat på ett album och det heter ”Elementary school dropout”, säger hon samtidigt som publiken jublar.

North West och Kanye West. Foto: Stella Pictures

Fansens oro

Men fansen är nu oroliga över titeln ”Elementary school dropout” – och är rädda för att hon ska hoppa av grundskolan för gott.

Namnet verkar däremot vara en hyllning till Kanye West och hans debutalbum från 2004 med titeln ”The college dropout”.