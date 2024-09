Mark Feehily lämnar Westlife

Popstjärnan har hälsoproblem

Publicerad 2024-02-29

Westlife laddade upp inför sin USA-turné i vår.

Nu meddelar Mark Feehily att han hoppar av pojkbandet på grund av hälsoproblem.

”Jag önskar att saker kunde vara annorlunda” skriver artisten.

Westlife-stjärnan Mark Feehily, 43, gav beskedet bara dagar innan pojkbandets första turné i Amerika drar igång.

För fyra år sedan fick artisten sepsis och efter en rad hälsoproblem de senaste åren hoppar han av bandet tillfälligt.

”Det är med den största sorg som jag nu måste avstå från alla Westlife-turnéer fram till en tid då jag har fått chansen att återhämta mig helt från den turbulenta resa jag har varit med om. Tro mig , jag önskar att saker kunde vara annorlunda!” skriver han på Instagram.

Ställt in på grund av hälsoproblem

Mark fick en lunginflammation som tvingade honom att ta ett steg tillbaka från artisteriet, innan han kunde göra comeback i januari 2023. Artisten tvingades även hoppa av Westlifes sommarturné i maj på grund av att han behövde återhämta sig efter en operation.

Westlifes succé

Westlife bildades 1998 har varit enormt framgångsrika i hela världen sedan de slog igenom året därpå.

De har sålt över 55 miljoner skivor, med hitlåtar som ”My love”, ”If I let you go” och ”Swear it again”.

Förra sommaren spelade det irländska pojkbandet på Gröna Lund i Stockholm.

expand-left helskärm Westlife år 2000.