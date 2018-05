Nya låtar har laddats upp illegalt i Aviciis namn på Spotify

”Det är bara Spotify som kan svara på hur det har gått till”

NÖJE 19 maj 2018 18:02

Två låtar laddades upp illegalt i Aviciis namn på Spotify på fredagen.

På en av dem gästar Kents sångare Joakim Berg.

– Det är fejkuppladdningar, säger Ebba Lindqvist, Aviciis presskontakt.

Spotify har nu tagit bort låtarna.

På fredagen laddades en ny EP upp på Aviciis profil på musiktjänsten Spotify.

EP:n gick under namnet ”Last one” och den innehöll två singlar. Den ena var en ”vocal version” på en tidigare släppt låt med Dan Reynolds. Den andra hette ”I’ll be gone” – en låt som ska ha spelats in med Kents sångare Joakim Berg men som inte släppts officiellt tidigare.

Enligt Ebba Lindqvist, presskontakt för Tim ”Avicii” Bergling, handlar det om fejkuppladdningar.

– Det är helt enkelt två låtar som har laddats upp och de har laddats upp illegalt. Det är informationen som jag har fått, säger hon.

”Bara Spotify kan svara”

Vid 17-tiden på lördagen plockades EP:n bort från Aviciis profil, men låtarna låg under några timmar kvar i utbudet.

Ebba Lindqvist har varit i kontakt med Universal Music som säger att de inte har någonting med låtuppladdningarna att göra.

– Det är bara Spotify som kan svara på hur det har gått till, säger hon.

Spotify tog vid 20-tiden bort låtarna och Sofie Grant, pressansvarig på Spotify, skriver i ett sms till Nöjesbladet att det laddas upp runt 30 000 låtar dagligen på musiktjänsten.

”Vi jobbar proaktivt med att gå igenom all musik, men om vi blir notifierade om felaktigheter på plattformen så granskar vi ärendet och tar vid behov ned material”, skriver hon.

Nöjesbladet har sökt Joakim Berg för en kommentar.

