Weinstein ska överlämna sig till polis

NÖJE 25 maj 2018 13:09

I dag uppges Harvey Weinstein överlämna sig till polisen i New York. Filmproducenten väntas ställas till svars för ett sexuellt övergrepp och en våldtäkt som båda skedde för mer än tio år sedan.

Ett dussintal kvinnor har anklagat Harvey Weinstein, 66, för sexuella övergrepp och våldtäkter. Filmproducenten utreds nu för påstådda sexbrott i bland annat Los Angeles, London och New York. Det är till polisen i New York som Weinstein väntas överlämna sig på fredagen, rapporterar New York Times.

Det handlar om ett fall av sexuellt övergrepp och ett fall av våldtäkt som Weinstein nu ska ställas till svars för i New York, enligt tidningen. Det sexuella övergreppet ska ha skett år 2004, då Weinstein tvingat sig till oralsex av skådespelerskan Lucy Evans i samband med ett affärsmöte. Han ska också ställas inför rätta för att ha våldtagit en kvinna.

Weinsteins advokat, Benjamin Brafman, ville på torsdagen inte kommentera uppgifterna.

Hundratals anklagelser

Det var den femte oktober förra året som härvan kring Harvey Weinstein uppdagades. Då publicerade New York Times en rad vittnesmål från kvinnor som sade sig blivit sexuellt trakasserade av stjärnproducenten - däribland skådespelerskorna Ashley Judd och Rose McGowan.

Publiceringen blev startskottet för den skandal som kom att brisera kring Weinstein. Fler än hundra kvinnor trädde fram och berättade om hur filmproducenten missbrukat sin makt genom åren. Skådespelerskor som Angelina Jolie och Gwyneth Paltrow, liksom filmskapare, modeller och andra kvinnor som kommit i kontakt med Weinstein vittnade om sexuella trakasserier och våldtäkter som pågått i decennier.

Fick sparken från egna bolaget

De flesta av anklagelserna kommer Weinstein aldrig att ställas till svars för rättsligt. Men de berättelser som framkommit har lett till stora konsekvenser. Avslöjandena om Weinsten i början av oktober öppnade för hela #metoorörelsen som fått kvinnor över hela världen att berätta om övergrepp de utsatts för.

Höstens avslöjanden ledde också till att Weinstein fick sparken från The Weinstein Company, sitt egna bolag som han grundade tillsammans med sin bror år 2005.

Weinstein har genom talespersoner nekat till att ha haft sex med kvinnor utan deras samtycke. Han uppges också ha sökt behandling efter alla anklagelser som riktats mot honom.

Skandalen skildras i ny film

En dokumentär med namnet Citizen Harvey, visades på filmfestivalen i Cannes nyligen. Den handlar om avslöjandena kring Weinstein och kommer att kunna ses här i Sverige framöver då den köptes upp av den svenska filmdistributören Scanbox i samband med festivalen.

