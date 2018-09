”FN-dignitärerna förhöjer utelivet”

• The Old Man & The Gun (Film)

–En av årets filmupplevelser; Redford och Spacek fullkomligen lyser.

• Paul McCartney – Egypt Station (Album).

– Alltså, jag förstår inte, men jag blir bara mer och mer förtjust i detta.

• Charlie LeDuff – Shitshow…The Country’s Collapsing and The Rates are Great (Essäsamling)

– LeDuff från Detroit är lätt en av USA:s vassaste samtidsskildrare