Netflix ratar filmfestivalen i Cannes – efter nya reglerna

Selfieförbudet på röda mattan är inte enda förändringen



1 av 2 | Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN Ruben Östlund i Cannes.

FILM 12 april 2018 06:45

Förutsättningarna för filmfestivalen i Cannes har ändrats rejält.

Därför tänker Netflix inte närvara längre.

– De har satt tonen. Jag tror inte att det skulle vara bra för oss att vara där, säger Ted Sarandos, innehållschef på Netflix, till Variety.

För ett litet tag sedan valde filmfestivalen i Cannes att ändra en hel del regler.

Numera är till exempel selfies totalförbjudna på röda mattan.

Men det är inte regeländringen som fått Netflix att gå i taket. Nej, streamingjätten reagerar kraftigt över att filmer som inte distribueras i franska biografer nekas vara med i tävlingarna. Dessutom får filmerna, enligt fransk lag, inte finnas tillgängliga på någon plattform i landet förrän 36 månader efter biopremiären.

Av den anledningen kommer Netflix inte att finnas på plats under nästa festival, vilket är i maj.

”Hoppas att de moderniserar sig”

Enligt Netflix innehållschef Ted Sarandos är de nya inträdelsekraven en total motsats till den anda som råder över vilken annan filmfestival som helst i världen.

– Vi vill att våra filmer ska vara på jämn mark med andra filmskapares. De har satt tonen. Jag tror inte att det skulle vara bra för oss att vara där, säger Ted Sarandos till Variety.

Samtidigt har han en förhoppning om att filmfestivalen tänker om och att de båda parterna kan ”sluta fred” i framtiden.

– Vi hoppas att de kommer att ändra reglerna. Vi hoppas att de kommer att modernisera sig.

Skarsgård hamnar i kläm

Med anledning av Netflix bojkott kommer flera tänkta filmer inte att få en premiär i Cannes. Det handlar bland annat om "Bourne"-regissören Paul Greengrass film ”Norway” som handlar om Anders Behring Breiviks terroristattack 2011.

Andra filmer som inte får chansen är thrillern ”Hold the dark” med Alexander Skarsgård i en av rollerna, Orson Welles dokumentär ”They’ll love me when i’m dead” och Alfonso Caurons ”Roma”.

