Rednex klara för 90-talsfestival

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT NYHETSBYRÅN Rednex.

NÖJE 23 mars 2018 09:33

Rednex kommer till nostalgiturnén "Vi som älskar 90-talet" i sommar. Förutom den svenska eurodancegruppen (ni minns väl "Cotton Eye Joe"?) är även italienska Double You ("Please don't go") klara för evenemanget.

Turnén, som hade premiär i fjol, besöker i år tre svenska städer: Stockholm den 7 juli, Göteborg den 14 juli och Helsingborg den 21 juli. Klara artister sedan tidigare är bland andra Scooter, Haddaway, C+C Music Factory, E-Type, Dr Alban, och Drömhus.

