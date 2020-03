Madonna skadad igen efter fall – tvingas ställa in

avNatalie Demirian

Publicerad: 02 mars 2020 kl. 06.58

Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Madonna.

Madonna, 61, tvingas ställa in en konsert – igen.

Det efter ett hårt fall från en stol på scen.

”I dag kan till och med jag förstå att den här trasiga dockan som hålls ihop med tejp och lim behöver vila”, skriver hon på Instagram.

Madonnas Madame X-turné har gått allt annat än smidigt för världsstjärnan.

Efter en besvärlig knäskada förra året har hon behövt ställa in flera spelningar under turnén med jämna mellanrum.

Skadade svanskotan

Nu är det dags igen. Madonna har ställt in sin konsert i Paris under söndagskvällen, och förklarar på sina sociala medier att hon ramlade och skadade svanskotan under en konsert två dagar tidigare.

På Instagram skriver hon om att händelsen är en viktig påminnelse om att vi alla är mänskliga.

”Jag föll för två kvällar sedan på scenen när en stol bokstavligen drogs bort under mig av misstag och jag landade på golvet på min svanskota. Jag klarade mig genom showen i går kväll, men bara för att jag hatar att göra andra besvikna”.

”Måste stanna i sängen”

Hon fortsätter:

I dag kan till och med jag förstå att den här trasiga dockan som hålls ihop med tejp och lim måste stanna i sängen och vila några dagar så att hon kan avsluta turnén med ett leende i ansiktet och i ett stycke”, skriver hon.

Totalt har Madonna nu ställt in 14 konserter under turnén, som avslutas den 14 mars.

