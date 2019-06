Falkenberg + FÖLJ

Lyckat nygammalt med Stefan och Krister









1 av 3 | Foto: BO HÅKANSSON Siw Carlsson och Stefan Gerhardsson framför en stark ensemble.

avJens Peterson

NÖJE 30 juni 2019 21:42

Stulen kärlek

Vallarna, Falkenberg

Fars av Krister Classon i reg av Pär Nymark, med Jojje Jönsson, Stefan Gerhardsson, Siw Carlsson, Mikael Riesebeck, Anna Carlsson, Mikael Ahlberg.

FALKENBERG. Stefan & Krister har fått hundratusentals att skratta i Halland ända sedan 1900-talet.

Nu lyckas de igen.

”Stulen kärlek” är både nytt och något bekant. Stefan Gerhardsson är väldigt roligt som en sensationellt tråkig typ och Vallarnas stjärna Jojje Jönsson visar nya sidor.

Krister Classon skrev ”Stulen kärlek” för Lisebergsteatern och Laila Westersund 2004. Nu har den flyttats utomhus och uppdaterats med mobiltelefoner och några dagsfärska skämt. Aldrig har väl scenbilden varit så modern på den här friluftsteatern.

Men den har också mer av upphovsmannens obesprutade buskis. Det springs i dörrar. Bakom minst en av dem kan man gå på toa. OK?

Mikael Riesebeck spelar hygglige inbrottstjuven Bosse som i första scenen är på väg att klättra in i ett förmöget pars hem. Där står en staty som den osympatiske och otrogne husägaren (Mikael Ahlberg) just ska få värderad av en försäkringsman (Jojje Jönsson). Denne dyker upp just när tjuven anlänt och tror tjuven är husägaren. Och så startar en kedja av missförstånd och sammanblandningar. Den triste rike mannen har en sympatisk hustru (Anna Carlsson) som ser erotiska möjligheter i den nervige Bosse - utan att veta hans egentliga ärende.

Siw Carlsson (Eva) och Stefan Gerhardsson (Adam) ska just flytta in i grannhuset och presenterar sig, men får ingen riktig koll på vilka som bor i huset.

Det är en del som måste förklaras i starten, men snart kommer skratten tätare. De på scen är veteraner i genren, och det är mycket kul att följa seniorparet Eva och Adam. Stefan Gerhardsson drar ner farten på både gång och repliker och är ett stadigt stenansikte i klass med de bästa. Jojje Jönsson har tidigare ofta spelat eljest begåvade figurer som brevbäraren Dag-Otto, men hans oändligt nyfikne försäkringsman är en annan sort. Hans envisa frågor har detektiv karaktär.

Allt som allt en kul kväll i det gröna. Föredömlig längd också. 2 timmar och 10 minuter inklusive paus.

