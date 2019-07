För sista gången – rökning är coolt



NÖJE 8 juli 2019 07:57

Slår in ännu en öppen dörr.

Men här kommer det, förhoppningsvis för sista gången:

Rökning är coolt.

Förstår att vissa tycker den åsikten är provocerade, eller till och med barnslig.

Ok, jag hör er.

Men ta det här från en person med rätt allvarlig astma som inte ens kan ta ett munbloss - gå och var kränkt i din egen berså.

Cigaretter är dåliga, farliga och omoderna. Alla vet det.

Men försök föreställa er populärkulturen utan det lilla giftet. Om du föredrar en bild av någon präktig och nykter artist producerad av Max Martin framför en Lana Del Rey med en snygg cigg i mungipan – sök hjälp.

Då är det du som är problemet.

Jag vet att vissa hälsofreaks därute i vår sköna nya värld lever i villfarelsen att om de sköter sig kommer de att leva för evigt.

I got news for you.

Det spelar ingen roll hur många vitaminrika frukostsmoothies du dricker. Det gör detsamma hur mycket du springer, hur många mindfulness-böcker du läser och lever efter, hur många laster du säger nej till eller om du föredrar Ed Sheerans psykotiskt outhärdliga luftslott framför Fat White Family.

Du kommer att dö ändå. Otroligt, eller hur?

Och om tiden inte är linjär, vilket fysikerna har bevisat ända sedan Einstein, är du redan död. Fundera på det ett tag och sov gott i natt.

Men tillbaka till saken.

Det råder sedan en kort tillbaka rökförbud på uteserveringar. Killgissar lite nu, men om ett tag kommer vi att sakna rök på uteserveringar lika lite som vi längtar efter ciggmoln på flygplan eller i barer.

Men förbudet har resulterat i fantastiska krönikor av mina kollegor Johanna Frändén och Martin Aagård. De skriver bättre och roligare om nikotin än vad jag någonsin skulle kunna göra. Men i deras texter anar jag en oro över vilka människor vi blir i en själlös och vacker död värld.

Jag tror att det är en onödig ångest. Människan är människan.

Hon eller hen eller han kommer fortsätta att porrsurfa i smyg, dricka för mycket i goda eller dåliga vänners lag, ta knark för att det är kul eller för att hen behöver det för att stå ut, knulla utanför äktenskapet, käka för mycket transfetter, gå under av svartsjuka, skilja sig och tro att det blir bättre med någon annan, klaga på folk som pratar för högt på balkongen efter klockan tio på kvällen i dyra bostadsrättsföreningar, älska sina livslögner och vara omoraliska och dumma i huvudet i största allmänhet.

När samhället vill skapa robotar kommer människan ändå att hitta ett sätt att fortsätta vara smutsiga och perversa.

Det är det som gör livet intressant.

Men kom för Allahs skull inte och prata om klimatkrisen. Varför ska vi ta något som verkligen hotar vår existens på allvar?

Så om du stör dig på rökare och den här krönikan:

Sjunk inte ner och gå ut och var glad, din jävel.

avMarkus Larsson