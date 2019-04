Dolda budskapet i Netflix-succén ”Störst av allt”

"Dolt och provocerande budskap"

Josefin Silverberg

28 april 2019

Det ser att vara en vanlig collegetröja men texten på plagget som Hanna Ardéhn bär i ”Störst av allt” är långt ifrån ett namn på ett amerikanskt universitetslag.

”Cleveland steamer” är en sexuell handling med inslag av avföring.

– Det är faktiskt ett medvetet val, säger producenten Frida Asp till Aftonbladet.

Succén är ett faktum för den första Netflix-satsningen i Sverige, dramatiseringen av Malin Persson Giolitos ”Störst av allt”. Hanna Ardéhn och Felix Sandman hyllas för sina roller som det unga paret Maja och Sebastian i serien.

Teamet bakom thrillersuccén har tagit fasta på att detaljerna ska vara så autentiska som möjligt: överklassungdomarna i Djursholm kastar sig obekymrat i pooler med dyra klockor på armlederna och på hemmafesterna i de stora villorna sinar aldrig alkoholen eller drogerna.









Karaktären Maja bär en tröja med en något udda betydelse.

– Vi har verkligen försökt göra det autentiskt och det tycker jag att man känner i serien. Detaljerna sitter och det förhöjer hela upplevelsen av serien och kvaliteten, har producenten Frida Asp tidigare sagt till Expressen.

Uttryck för sexuell fetisch

Men en detalj förbryllar. I det andra avsnittet sitter huvudkaraktären Maja, spelad av Hanna Ardéhn, och pluggar i skolan när Samir, spelad av William Spetz, kommer fram till henne för att be om förlåtelse för en händelse kvällen innan.

Maja bär en luvtröja som vid första anblick ser ut att vara en typisk collegetröja, texten på plagget lyder ”Cleveland Steamers”.

Något sådant lag existerar dock inte i den amerikanska staden Cleveland, orden är istället ett uttryck för en sexuell fetisch.

Enligt slanguppslagsverket Urban Dictionary innebär ”Cleveland Steamer” att en person bajsar på en annan persons bröstkorg och sedan rör sig fram och tillbaka över dennes bröstkorg likt en ångvält.

”Vuxenvärlden ser inte”

Uttrycket figurerar i en låttext av Jack Black-bandet Tenacious D.

”All we're askin' you to do is drop trou and squeeze out a Cleveland Steamer on my chest”, går textraden i låten i ”Rock Your Socks Off”.

Bandnamnet är också tryckt på baksidan av Majas tröja. Det finns en tanke med klädvalet i scenen avslöjar Frida Asp, som tillsammans med Fatima Varhos har producerat serien.

– Det är faktiskt ett medvetet val, säger hon.

– Ungdomar klär sig ibland i kläder som har ett dolt och provocerande budskap som vuxenvärlden inte ser. Maja går i kläder med dolda meddelanden som hennes föräldrar inte förstår är provokativa, säger Frida Asp.

