Björn och Patricia Borg om nya huset på Kap Verde

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

17 november 2019 09:43

Nyligen lades lyxvillan på Ingarö ut till försäljning.

Nu kan Aftonbladet avslöja att Björn Borg och Patricia Borg har köpt ett hus på Kap Verde utanför Afrikas västkust.

– Det här är vår lilla fristad. Här kan man vara sig själv och så är det lite bättre klimat än i Sverige, säger Patricia Borg.

Det var i september som det blev känt att tennislegendaren Björn Borg skulle sälja sitt pampiga hus Alstaholm på skärgårdsön Ingarö i Gustavsberg strax utanför Stockholm. Det 414 kvadratmeter stora boendet ligger på en sluttande strandtomt med både pool och tennisbana på tomten.

Huset ligger fortfarande ute till försäljning, men priset är okänt. Taxeringsvärdet är på 18,2 miljoner så gissningsvis är priset en bra bit över 20 miljoner. Björn Borg köpte huset 1984 för 3,1 miljoner och lät föräldrarna Rune och Margareta Borg bo där.

Makarna Borg har förklarat både på Instagram och i intervjuer att huset blev för stort för dem nu när barnen är utflugna så de vill bo närmare stan och dels vistas utomlands.

Nu kan Aftonbladet avslöja att de gjort slag i saken. Björn Borg och Patricia har delvis lämnat Sverige och köpt ett hus på sin favoritö Kap Verde utanför Västafrikas kust där de varit på semester åtskilliga gånger. Huset ligger i populära turistorten Santa Maria på ön Sal och klimatet är tropiskt och varmt.

– Ja precis. Det är underbart. Det här är vår lilla fristad. Här kan man vara sig själv och så är det lite bättre klimat än i Sverige, säger Patricia Borg på när vi når henne på telefon.

Foto: PER-OLOF SÄNNÅS Parets pampiga villa på Ingarö ligger ute till försäljning.

Fastnade ni för Kap Verde när ni var där på semester?

– Ja, det var många år sedan. Nu planerar vi att vara här så mycket som möjligt, i alla fall under den tråkiga delen av året så på vintern ska vi försöka vara här. Barnen är också så pass stora nu så de klarar sig själva.

400 kvadratmeter på Ingarö är lite stort då kanske?

– Precis. Det är lite stort när man bara är två stycken. Då är det bättre att sälja och slippa allt jobb och ansvar.

Hur har det gått med försäljningen?

– Det pågår. Huset är inte sålt ännu, det är andra som hjälper till med försäljningen. Vi är här och njuter.

Ni ville även bo närmare stan, återvänder ni till Östermalm?

– Vi har köpt en våning i stan, men det är inte på Östermalm.

Det låter som ni har en härlig tillvaro?

– Ja det har vi verkligen.

Paret Borg är i skrivande stund på Kap Verde för att fira att Patricia fyller 50 år under söndagen. De har lagt ut många bilder från sin vistelse där de bland annat pussar varandra och skriver “Love is in the air”. De har även publicerat en bild på sig själva och sina gäster när de sitter på en restaurang i Santa Maria.

– Vi har alla vänner och bekanta här nere på Kap Verde. Det är jättemysigt. Vi ska precis äta så det blir lite god mat och något gott vin till. Vi har ju som sagt hus här så vi bor här. Men det är kul att visa de andra stället också.

Hur känns det att fylla 50 år?

– Det är aldrig roligt att bli äldre, haha! Men det är bättre att fylla än inte alls. Så kan man väl säga även om man inte vill bli äldre. Men det blir man ju. Man har inget val.

Man får göra det bästa av det som ni gör nu?

– Ja, precis. Det är bara att njuta, ha det mysigt och umgås med vänner här. Det är jättetrevligt och underbart. Och det är underbart väder här.

Har du blivit firad av maken ännu?

– Jag har ju inte fyllt än så blir nog imorgon. Vi får se. Tiden får utvisa det.

Santa Maria beskrivs som en charmig och färgglad by vid havet och det är Kap Verdes mest utvecklade badort. Det finns en finkornig sandstrand där det går att vind- och kitesurfa och det går även att dyka där. Det finns många barer och beach clubs och medeltemperaturen är 27 grader i november.

