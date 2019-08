Robinson + FÖLJ

Farligt virus hotar ”Robinson”: ”Tas på största allvar”

Dengueutbrott på ön – två till sjukhus

avCornelis Rikken

27 augusti 2019 07:04

Inspelningen av ”Robinson” är i full gång.

Men nu hotas produktionen av ett farligt virus – och två personer har redan tvingats uppsöka sjukvård.

Nu meddelar TV4 att de har ”vidtagit extra försiktighetsåtgärder”.

”Så klart äventyrar vi aldrig säkerheten för deltagare och team”, skriver Gustav Carlsson, exekutiv producent i ett mejl till Nöjesbladet.

Ett utbrott av denguefeber har drabbat öriket Fiji där den kommande säsongen av ”Robinson” just nu spelas in. Viruset, som sprids via myggor, ger influensaliknande symptom och kan i värsta fall vara livshotande.

Ännu har ingen av deltagarna smittats, men två personer ur ”Robinson”-crewet har tvingas uppsöka sjukvård, bekräftar Gustav Carlsson, exekutiv producent för programmet.

”Dengue kan vara farligt och ska tas på största allvar. De personer i teamet som insjuknat flögs till sjukhus. De är dock utskrivna och bättre nu”, skriver han i ett mejl till Nöjesbladet.

Förutom personerna i den svenska gruppen har även fyra personer från ett tyskt team på plats drabbats av viruset.

Kan tvingas avbryta inspelningen

Gustav Carlsson meddelar att produktionen nu har ”vidtagit extra försiktighetsåtgärder”.

”Allt från omfattande sprutning mot mygg, användning av myggnät till att deltagarna får använda myggspray. Allt följs noga av vårt säkerhets- och sjukvårdsteam på plats”, skriver han.











1 av 4 | Foto: TV4 ”Robinson” spelas in på Fijiöarna i Stilla havet.

Om viruset kan komma att hota inspelningen kan han inte svara på i nuläget.

”Men så klart äventyrar vi aldrig säkerheten för deltagare och team”.

Skulle ett större utbrott ske kan dock hela ”Robinson” tvingas avbrytas.

”Skulle ett större utbrott uppkomma så finns det så klart i korten. Men där är vi inte nu”.

Skedde även 2010

Det är inte första gången ett dengueutbrott sker under inspelningen av ”Robinson”.

När programmet spelades in i Malaysia 2010 insjuknade hela 20 medarbetare som befann sig på ön.

Det ledde till att 200 personer evakuerades och inspelningen stoppades helt, något som bland annat Svenska Dagbladet rapporterade om vid tidpunkten.

FAKTA Fakta: Denguefeber Denguevirus smittar genom myggor, som sticker en sjuk person och bär smittan vidare till nästa person.

Sjukdomssymtomen är influensaliknande med hög feber och muskelvärk, men man kan också få blödningar i huden och i inre organ, något som framför allt drabbar barn.

Dengueviruset finns i fyra varianter. Första gången man smittas är chansen stor att slippa symtom. Men andra gången man smittas är risken hög att man blir mycket sjuk och måste söka vård. Immunförsvaret försvårar vid den andra infektionen och det är också därför det har varit svårt att ta fram ett vaccin.

Miljoner människor varje år smittas av denguevirus. Ungefär 500 000 utvecklar allvarliga symtom och av dem dör ungefär 12 500 människor. Dödligheten har minskat kraftigt sedan 1990-talet.

Det finns inget botemedel mot dengue.

Utbrott av dengue sker ofta i cykler med tre till fem års mellanrum.

Källor: WHO, Folkhälsomyndigheten. LÄS MER

