Stjärnans sorg efter tvillingbroderns död

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 05 augusti 2020 kl. 00.15

Foto: WIKIPEDIA Will Young vann brittiska ”Idol” 2002.

Brittiska ”Idol”-vinnarens tvillingbror är död.

Det var i måndags som artisten fick det tunga beskedet.

– De är helt förkrossade över hans bortgång, säger Will Youngs vän till The Sun.

Artisten Will Youngs, 41, tio minuter yngre tvillingbror Rupert Young kämpade i många år med sin mentala ohälsa och har tidigare pratat öppet om sin alkoholism. Under måndagen fick Will Young det tunga beskedet att hans tvillingbror är död, rapporterar The Sun.

Will Young vann brittiska upplagan av ”Idol” 2002, och sedan dess ska bröderna ha glidit ifrån varandra allt mer. Artistens vän berättar för The Sun att brödernas relation varit svår.

– Wills relation till Rupert har varit tuff till och från under åren, och de har pratat om de mentala problemen som har varit oerhört påfrestande. Men det fanns en förhoppning om att han var på fötter igen, de är en så fin familj, och de är helt förkrossade över hans bortgång, säger vännen.

Hjälpte andra med liknande diagnoser

Foto: WIKIPEDIA Will Young 2011.

I en tidigare intervju med tidningen berättade Will Young om hur frustretad han var över sin brors situation.

– Det är väldigt tufft att ha en familjemedlem som är missbrukare. Men när du inser det måste du helt enkelt stanna upp och ta hand om dig själv. Jag, mina föräldrar, min storasyster, alla. Vi var tvungna att lämna honom, sa han då.

Rupert Young berättade i en intervju 2008 med samma tidning om hur han åkt in och ut på sjukhus tio gånger.

– Jag träffade de bästa läkarna och psykiatrikerna i landet, men hälsosjukvården är överbelastad... Jag fick aldrig göra en riktigt utredning, sa han då.

Han grundade senare Mood Foundation, en databas som samlar terapeuter som erbjuder gratis behandling för patienter med diagnoser som ångest och depression.

– Mitt syfte är att hjälpa människor som lider av depression men som inte kan få tillgång till rätt behandling på grund av att de inte har råd, sa han då.

FAKTA Hit kan du vända dig om du mår dåligt Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. Här finns också hjälp: Självmordslinjen: tel: 90101, chat.mind.se, mejlsvar@mind.se Bris: Ring, mejla eller chatta. Telefon: 116 111. Jourhavande präst: tel: 112 Jourhavande medmänniska: tel: 08-702 16 80 Barn och ungdomspsykiatrin (Bup): Hitta närmaste mottagning på bup.se. Källa: mind.se LÄS MER

Publicerad: 05 augusti 2020 kl. 00.15

