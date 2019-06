The Sopranos + FÖLJ

Huset från tv-serien ”Sopranos” till salu

avTT

1 juni 2019

Huset där Tony, Carmela, Meadow och AJ bodde i tv-serien "The Sopranos" är till salu, skriver The New York Times.

En stor del av serien utspelar sig i villan i New Jersey. Och även om inomhusmiljöerna återskapades i en studio efter pilotavsnittet återvände produktionen regelbundet för att filma under seriens gång.

De riktiga ägarna Patti and Victor Recchia bodde i huset redan när serien spelades in, och de får ofta besök från "Sopranos"-tittare som vill ta bilder.

– De kör fram med en limousin, hoppar ut i morgonrock och plockar upp en tidning, säger Victor Recchia om ett möte med några fans som ville återskapa den fiktive maffiabossens morgonrutin.

Att miljöerna från den nu 20 år gamla serien är bekanta märks också på prislappen. Villan med fyra sovrum, gästhus och två garage går för motsvarande 32,5 miljoner kronor, i utropspris. Liknande hus i kvarteret har sålts för ungefär hälften.

Foto: Anthony Neste / TT ”The Sopranos”.

