Woody Allen till angrepp mot Timothée Chalamet

”Gjorde det för karriärens skull”

avMagnus Sundholm

Publicerad: 27 mars 2020 kl. 16.34

HOLLYWOOD. När Woody Allen anklagades för sexövergrepp tog Hollywoods stjärnskott Timothée Chalamet sin hand från den Oscarsbelönade regissören.

Nu får han svar på tal – i Woody Allens självbiografi.

”Han gjorde det för att förbättra sina Oscarschanser”, skriver den 84-årige regissören.

Timothée Chalamet, 24, spelade en av huvudrollerna i ”A rainy day in New York” – filmen som drogs tillbaka i USA efter att Woody Allen anklagades för att ha förgripit sig på sin dotter, Dylan Farrow.

”Jag vill inte tjäna på filmen, sa skådespelaren i en intervju och förklarade att han tänkte donera lönen från inspelningen till tre organisationer för välgörande ändamål.”

För egen vinning

Woody Allen, som alltid förnekat anklagelserna, skriver i den just utgivna ”Aropos of nothing”, att Timothée Chalamet enbart gjorde uttalandet för att förbättra sin karriär.

”Till min syster svor han på att ha var tvungen att göra det eftersom han var nominerad till en Oscar för ”Call me by your name” och att hans agent trodde att han skulle ha större vinstchanser om han tog avstånd från mig”, skriver regissören.

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Woody Allen slår tillbaka mot dem som trodde på sexanklagelserna.

Woody Allen verkar dock inte bitter över skådespelarens ställningstagande.

”Jag ångrade inte att jag jobbade med honom, och jag ger inte tillbaka några av mina pengar.”

På listan över andra skådespelare som tagit avstånd från Woody Allen återfinns Greta Gerwig, Mira Sorvino, Colin Firth, Jeff Daniels, Freida Pinto, Michael Caine och Timothée Chalamets motspelare i ”Rainy day”, Rebecca Hall,.

”Jag rörde aldrig Dylan”

”Det faktum att de här skådespelarna och skådespelerskorna aldrig tittade närmare på detaljerna i fallet (hade de gjort det de aldrig kunnat nå ett sånt bestämt ställningstagande) hindrade dem inte från att öppet tala ut med sånt envist ställningstagande.”

”Somliga har sagt att deras nya inställning är att alltid tro på kvinnan. Jag hoppas att de flesta tänkande personer avfärdar sån enkelspårighet.”

Foto: AP Timothée Chalamet.

Javier Bardem, Woody Allens ex, Diane Keaton, Scarlett Johansson och Alec Baldwin har alla gått ut och försvarat regissören.

Om sexanklagelserna skriver Woody Allen i självbiografin:

”Jag rörde aldrig Dylan. Jag gjorde aldrig något som ens kunde antydas vara övergrepp. Det var ett totalt påhitt från början till slut.”

LÄS OCKSÅ Woody Allens nya omstridda film – lika välspelad och rolig som vanligt

LÄS OCKSÅ Woody Allens memoarer släppta efter kritiken

KOPIERA LÄNK