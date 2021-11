Meja vurpade på elsparkcykel – förd till sjukhus i ambulans

Nu raderar artisten sin Voi-app: ”Hade verkligen änglavakt”

helskärm Meja på kryckor efter elsparkcykelolyckan.

Hon susade fram på elsparkcykeln när olyckan plötsligt var framme.

Artisten Meja fick åka ambulans till sjukhus – och har nu valt att radera sin Voi-app.

– Jag hade verkligen änglavakt, säger hon till Aftonbladet.

Det var i onsdags som artisten Meja var ute och åkte elsparkcykel. Plötsligt var olyckan framme och hon ramlade och gjorde sig rejält illa.

På Facebook skriver hon ”Nu var det min tur att vurpa på Voi . Det kunde ha gått riktigt åt helvete” under bilder på där hon bland annat går med kryckor.

Mängder av människor skickar krya på dig-hälsningar och uttrycker sin irritation över fenomenet elsparkcyklar.

helskärm Meja landade på vänster höft och axel.

”Landade på vänster höft och axeln”

När Aftonbladet når Meja förklarar hon vad som hände.

– Jag råkade komma för nära en trottoar så någonting gick käpprätt åt skogen och jag landade tack och lov på sidan. Jag flög inte framåt utan elsparkcykeln vek sig åt vänster så jag landade på vänster höft och axeln. Det blev en rejäl smäll. Två jättegulliga tjejer kom fram och satt med mig och såg till att jag var vaken och ringde ambulansen. Sedan var det bara att åka in till S:t Görans sjukhus, förklarar Meja och fortsätter:

– Jag tänkte att jag skulle resa på mig för att gå hem, men när jag skulle ställa mig upp så kände jag bara hur det snurrade. Jag måste ha fått något blodtrycksfall så jag singlade ned på marken igen.

helskärm Meja slog igenom på 90-talet. Här tar dåvarande Aftonbladet-reportern Filip Hammar pulsen på henne för Aftonbladets Pulsbilaga.

Tog bort Voi-appen i sjukhuskorridoren

Meja inser att det hade kunnat gå riktigt illa.

– Jag hade verkligen änglavakt då det inte gick värre än vad det gjorde. Jag fick röntga mig, men det var inget som var brutet. Det är mer inre förslitningsskador och blåmärken. Men fick höra att bara på S:t Göran får de in mellan fem och sex olyckor per dag. Det blir en extrem belastning på sjukvården. Det är många andra som behöver sjukvård bättre än just elsparkcykelåkare.

– När jag låg där i en korridor på en bår och väntade på läkaren tog jag bort appen och tänkte att jag har ju faktiskt en vanlig cykel och förhoppningsvis två fungerande ben. Jag får helt enkelt planera min tid bättre. För mig blev Voi det perfekta verktyget att hinna i tid till olika saker, men att hoppa på en sådan och vara stressad är inget bra beteende i trafiken.

helskärm Elsparkcyklar.

”Kroppen hamnar i ett chocktillstånd”

Hur mår du nu efter olyckan?

– Det här hände i onsdags så jag har legat för ankar sedan dess. Idag är första dagen som jag kan lyfta upp mitt ben från stolen utan att det gör allt för jävla ont. Jag mår ganska bra och är så extremt tacksam att jag ändå kom ganska lindrigt undan, det hade verkligen kunnat gå illa.

Blev du rädd?

– Ja, absolut. Det blev jag verkligen. När man är med om något sådant här blir det en chock. Kroppen hamnar i ett chocktillstånd, man darrar och hjärtat klappar fort.

Något Meja är upprörd över är det faktum att hon ser föräldrar som åker med sina barn fram sig på samma elsparkcykel.

– Det är hemskt. Det är klart att de inte vill sina barn illa, men som förälder är det viktigt att tänka några steg framåt. Att stå två är olagligt, att köra utan hjälm är korkat och att visa sina barn att det är okej är helt oförståeligt.

