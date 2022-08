Rapparen Mystikal misstänks för grov våldtäkt

Ligger bakom flera Tiktok-låtar

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Den amerikanska artisten Mystikal har gripits av polis.

Enligt The Guardian är han misstänkt för grov våldtäkt och grovt våld i hemmet.

Rapparen Mystikal, som egentligen heter Michael Tyler, greps under söndagen i Baton Rouge, Louisana, efter att lokal polis pratat med en skadad person på ett närliggande sjukhus.

Enligt The Guardian påstod personen att rapparen utsatt denne för sexuella övergrepp.

Den 51-åriga artisten misstänks nu för grov våldtäkt och grovt våld i hemmet genom strypning.

Avtjänat sex år i fängelse

helskärm Polisbilden på Mystikal i samband med gripandet.

Artisten har en historia av att våldföra sig på kvinnor.

2004 dömdes Mystikal till sex års fängelse för sexuella övergrepp och utpressning.

Han ska då ha tvingat sin frisör att utföra flera ”kontinuerliga sexuella handlingar” efter att ha anklagat henne för att ha stulit omkring 800 000 kronor av honom. Kvinnan nekade till att ha stulit några pengar.

2012 satt artisten i fängelse i tre månader för att ha misshandlat mamman till sina två barn. Mystikals advokater kallade händelsen för en ”olycklig incident” mellan två personer ”som har brytt sig om varandra i tio år”, skriver The Guardian.

Även 2017 misstänktes rapparen för våldtäkt och överlämnade då sig själv till polisen, men anklagelserna lades ned i brist på bevis.

”En otäck liten rappare”

I en intervju med AP förra året sa artisten att han ville förändra sitt liv och ha ett annat förhållningssätt till sin musik.

– När jag ser tillbaka och lyssnar på musiken så var jag en otäck liten rappare. Mycket av den musik jag gör i dag, föreställer jag att jag rappar inför Gud, och kan jag göra det blir jag stolt, sa han då.

Mystikal slog igenom 2000 med låten ”Shake ya ass” och nominerades till två Grammys. Flera av hans låtar har trendat på Tiktok, bland annat just hiten från 2000 och ”Danger (been so long)”.