Kathy Griffin om Johnny Depp: ”En stor, orange, fet, uppblåst spritpåse”

Tror att Kate Moss ljög i rätten

Publicerad: I dag 07.35

Kathy Griffin hoppar på Johnny Depp.

I podcasten ”Just Ask The Question with Brian Karem” kommenterar hon bland annat hans utseende.

– Han ser ut som Donald Trump med en hästsvans, säger hon.

Komikern Kathy Griffin gör klart att hon står på Amber Heards sida när det kommer till den rättegången som pågått mellan skådespelaren och Johnny Depp.

Griffin gästar podcasten ”Just Ask The Question with Brian Karem”, skriver TMZ. Avsnittet är nu bortplockat, men flera ljudklipp från det har redan hunnit få spridning på sociala medier.

helskärm Kathy Griffin.

”Ser ut som Donald Trump”

I ett av klippen hörs Kathy Griffin kommentera Johnny Depps utseende.

– Jag tycker det är kul med Johnny Depp-fansen som pratar om rättegången men de vägrar att visa bilder av hur han ser ut nu, en stor, orange, fet, uppblåst spritpåse. Han ser ut som Donald Trump med en hästsvans, säger hon.

Hon fortsätter sedan med att håna hur Depp pratar och jämför det med när artisten Kanye West krossade sin käke i en bilolycka.

– Han pratar som Kanye när han hade sin käke fastspänd. Och han har en fejkad dialekt, som när Madonna låtsades vara från England, säger Griffin.

helskärm Johnny Depp.

Kathy Griffin: ”Patetiskt”

Hon tycker att det är ofattbart att fler inte ser igenom Johnny Depp och hur han, enligt Griffin, fejkat sig igenom rättegången.

– Hela grejen om hur han hade sina digitala krigare utanför rätten, det här är en medelålders man, det är patetiskt.

Hon erkänner att hon är vän med Amber Heard, men säger samtidigt att hon hört dåliga rykten om Johnny Depp sedan innan de två blev vänner.

– Det har cirkulerat historier i Hollywood om att han är våldsam sedan han var tillsammans med Kate Moss. Sedan med Winona Ryder.

helskärm Kate Moss vittnade i rättegången.

Kate Moss vittnade under rättegången mellan Depp och Heard. Då sa hon att han inte varit våldsam mot henne när de var tillsammans.

Kathy Griffin tror att Depps före detta flickvänner inte vågar säga något annat.

– Jag kan inte tala för dessa kvinnor men jag undrar om de bara ändrar sina historier för att de inte vill bli ”Amber Hearded”.

Beredd på hat

Hon vet att det hon säger är kontroversiellt och är beredd på att få en hatstorm.

– Det här är ett steg bakåt för kvinnor, det kommer säkert vara det för mig med nu, säger Kathy Griffin.