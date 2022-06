Anne Lundberg: Jag älskar att bli äldre

Nu leder hon nationaldagsfirandet från Skansen

På måndag leder hon återigen Nationaldagsfirandet på Skansen med kollegan Tara Moshizi.

Nu berättar Anne Lundberg, 56, om de speciella planerna för programmet, succén med ”Husdrömmar” och hur hon känner inför att åldras.

– Jag omfamnar det, jag älskar att bli äldre.

Hon är tryggheten själv, Anne Lundberg. Inte konstigt att hon de senaste åren fått i uppdrag att lotsa tittarna under sändningarna från Nationaldagsfirandet på Skansen. I år är hon tillbaka med kollegan Tara Moshizi vid sin sida.

Vi fångar Anne Lundberg i full färd med sina förberedelser.

– Jag har suttit hos frisören sedan nio i morse. Det tog tre timmar, men de gör att bra jobb. Jag har ju hamnat i den åldern då jag börjar bli ganska gråhårig så jag färgar den innersta lilla biten närmast huvudet så det inte ska vara en grå motorväg i tv på måndag, säger hon och skrattar.

Bakom skrattat finns det dock ett stråk av allvar.

– Ett, tu tre får man väl bestämma sig för att vara gråhårig, men jag kan inte vara mitt emellan. Det är ett dilemma, hade jag jobbat med radio hade jag kunnat se ut hur som helst.

”Ett hedersuppdrag”

Hon har dock inga problem med att bli äldre, tvärtom.

– Jag omfamnar det, jag älskar att bli äldre. Jag tycker det är fantastiskt med tanke på alternativet. Man ska vara tacksam för alla år man får vara med så jag har inga problem med det alls.

I år ska Anne Lundberg som sagt leda Nationaldagsfirandet, något hon ser som en ära.

– Det är ett hedersuppdrag. Jag är otroligt tacksam och känner mig priviligierad för att jag får göra det. Det är en ganska viktig dag, inte minst i år med tanke på de orostider som råder. Det är krig i Europa och ganska nära oss. Man blir påmind om vad Sverige står för som jag tycker om; demokrati, frihet och vi har rätt till vilka åsikter vi vill och vi accepterar olika.

Du säger att det är ett speciellt år och oroliga tider, kommer man att märka det i programmet?

– Utan att avslöja exakt hur så tror jag det kommer att märkas på ett mycket visuellt sätt. Det kommer att vara både blått och gult på alla sätt och vis. Sedan har vi ett fint inslag i år och det är ”En sång till modet” som Mikael Wiehe har skrivit. Den ska framföras på Sveriges alla fem minoritetsspråk. Det är finska, meänkieli, romani chib, jiddisch och samiska. Vi kommer ha fem artister som sjunger varsin vers.

Förutom Nationaldagsfirandet så är Anne Lundberg aktuell i rutan mer eller mindre hela tiden. Populära programmet ”Husdrömmar” gick nyligen i mål med sin nionde säsong.

– Det är ett av de projekt som faktiskt håller på hela året. Vi spelar in regelbundet eftersom vi följer de här husprojekten under så lång tid. Vi sände säsong nio som avslutades nu i april. Nu spelar vi in säsong tio, men vi spelar också in till säsong elva parallellt.

Möblerar ofta om

Är du själv en renoveringsmänniska?

– Jag har många renoveringsprojekt hemma och jag har gjort en lägenhet i min källare så mina vänner ska kunna bo över. Jag möblerar också om ganska ofta, det är ett bra och billigt sätt att få nytt hemma.

Hur är relationen till Gert Wingårdh?

– Jag är väldigt förtjust i Gert och jag tycker vi kompletterar varandra väldigt bra. Vi gillar också varandra privat och käkar både lunch och middagar tillsammans. Jag och min man har hälsat på Gert och hans fru Karin, vi hänger lite lagom kan man säga.

Ett annat av Anne Lundbergs skötebarn är ”Antikrundan” som ligger i startgroparna.

– Vi åker ut till full publik i början av augusti och spelar in en ny säsong. Första ”Antikrundan” under pandemin var helt annorlunda, då grävde vi mest i arkivet. Förra året gjorde vi en vanlig runda, men med begränsad publik. I år är programmet tillbaka i gammal god stil och det ska bli fantastiskt.

Lever som särbo

Kommer du att kunna ta någon sommarsemester?

– Jag brukar vara ledig från midsommar till första augusti. Det blir att resa runt i Sverige, men jag gillar också att vara hemma. Jag bor nära havet så jag ska bada och gå på konserter och umgås med vänner. Allt det där som man inte har kunnat göra under pandemin.

Apropå att åldras, hur ser du på att bli äldre i tv-branschen?

– Jag har inte märkt av någon åldersfascism alls. Jag tänker att jag inte har fått det här jobbet för att jag är snygg så det gör inget att jag blir äldre. Men det här säger jag med reservation för så fort någon säger till mig att jag är för gammal för ”Antikrundan”, då kanske jag blir jätteledsen och bitter och då kanske jag ändrar uppfattning. Men då kan jag kanske vara bakom kameran och jag har inga problem att göra mina sista år där. Jag ser mig först och främst som journalist, att vara programledare är ingen yrkesroll för mig.

Privat är Anne Lundberg gift med maken Stefan. De är särbo och hon trivs utmärkt med det.

– Han jobbar i Stockholm och åker upp dit varje måndagskväll, sedan är han där tisdag till torsdag och åker ned hit torsdag kväll. Sedan tycker jag att det inte är så tokigt att få längta. Att vi är ifrån varandra halva veckan, det är bara mysigt. När vi väl ses på torsdagskvällen så har vi fredagen och hela helgen för oss själva. För oss funkar detta utmärkt.

– En anledning till att vi både tycker det fungerar så bra, det är att vi träffades när vi var lite äldre. Jag hade precis fyllt 50 och hade flera långa relationer bakom mig. Nu tycker jag det funkar superbra.