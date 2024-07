Folksångerskan Melanie Safka-Schekeryk är död

Blev 76 år • Barnen: ”Vi är förkrossade”

Publicerad 2024-01-25

Folksångerskan Melanie Safka-Schekeryk är död.

”Mamma lämnade fridfullt den här världen och gick in i nästa den 23 januari 2024”, skriver hennes barn på Facebook.

Melanie Safka-Schekeryks död meddelades av hennes tre barn Lelilah, Jeordie och Beau Jarred i ett Facebookinlägg som publicerades på onsdagen.

”Vi är förkrossade, men vill tacka alla er för den kärlek ni har för vår mamma och berätta för er att hon älskade er alla så mycket. Hon var en av de mest talangfulla, starkaste och mest passionerade kvinnorna i sin era och det reflekterades i varje ord hon skrev, varje ton”, skriver de.

Artisten gjorde ett bejublat uppträdande på Woodstock 1969 och samma år slog hon igenom stort med sin låt ”Lay down (candles in the rain)”. Året därpå fick hon en världshit med en cover på Rolling Stones ”Ruby tuesday”.

Släppt ett 30-tal album

Hon föddes 1947 i New York. Hon var inspirerad av artister som Edith Piaf, Blossom Dearie och sin artistmamma Polly.

Hon har släppt ett 30-tal album, bland annat ”Ever since you never heard of me” som kom 2010, och har sålt över 25 miljoner skivor. Dessutom har hon grundat Neighborhood Records, ett av de första independentskivbolagen som ägdes av en kvinna, enligt Rolling Stone.

Melanie Safka-Schekeryk blev 76 år.