Soulstjärna död – sista originalmedlemmen i Spinners

Henry Fambrough blev 85 år gammal

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-02-08

expand-left helskärm Henry Fambrough medverkade på The Spinners alla skivinspelningar. Han blev 85 år gammal. Arkivbild.

Den enda kvarvarande originalmedlemmen från klassiska soulgruppen Spinners har avlidit.

Henry Fambrough blev 85 år gammal.

Sångaren avled på onsdagen i sitt hem i norra Virginia, bara några månader efter att Spinners kommit in i rockmusikens Hall of Fame i november i fjol.

Spinners slog igenom 1970 med hitlåten ”It's a shame” och hade flera listframgångar under årtiondet, som ”Could it be I'm falling in love”. Samarbetet med Dionne Warwick på ”Then came you” nådde förstaplatsen på topplistan i USA 1974.

Gruppen bildades redan 1954 som The Domingoes, men bytte namn och kom till klassiska Motown Records tio år senare. Först då tog karriären fart på allvar.

Spinners bytte ut medlemmar med jämna mellanrum genom åren och Henry Fambrough var den ende som medverkat på gruppens alla skivinspelningar.

Han uppträdde med gruppen långt upp i 80-årsåldern och drog sig tillbaka först i fjol.